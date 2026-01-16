UARU

UARU

Регулятор разрешил «Киевстару» тестировать Starlink Direct to Cell до апреля 2026 года

НовостиСпутниковая связь
Київстар тестує Starlink Direct to Cell
Фото: Київстар

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), продлила «Киевстару» разрешение тестировать технологию Starlink Direct to Cell до 20 апреля 2026 года. Об этом говорится в принятом регулятором решении.

Тестирование будет проходить на всей территории Украины. В то же время регулятор установил ряд ограничений — технологию нельзя использовать в приграничной зоне, на территориях активных боевых действий и во временно оккупированных районах. НКЭК также обязала оператора соблюдать определенные частотные полосы, обеспечить территориальное отступление от государственных границ с соседними странами и не создавать радиопомех другим пользователям радиочастотного спектра.

- Реклама -

Starlink Direct to Cell позволяет абонентам отправлять друг другу текстовые сообщения даже при отсутствии традиционного мобильного покрытия. Единственное условие — прямая видимость неба для связи со спутниками. В ноябре 2025 года «Киевстар» открыл доступ к сервису для всех клиентов, чьи смартфоны поддерживают стандарт 4G (LTE). Сейчас сервис работает исключительно в режиме отправки текстовых сообщений.

В дальнейшем оператор планирует расширить возможности услуги. В частности, появятся голосовые вызовы и мобильный интернет через спутниковую сеть Starlink Direct to Cell.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, с начала тестирования технологии в ноябре 2025 года ею воспользовались более 3 миллионов клиентов «Киевстар». За это время абоненты оператора отправили более 1,2 миллиона SMS-сообщений через спутниковую сеть.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Более 3 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались услугой Starlink Direct to Cell

Технологией Starlink Direct to Cell от «Киевстар» воспользовались более 3 млн абонентов. Через спутники уже отправлено более 1,2 млн SMS.
Новости

Netflix собирается купить Warner Bros. Discovery за наличные

Netflix планирует выплатить наличными за Warner Bros. Discovery вместо акций, чтобы ускорить завершение сделки стоимостью почти $83 млрд.
Новости

Иван Букреев стал генеральным директором Нового канала

Новый канал возглавил Иван Букреев — медиаменеджер с более чем 20-летним опытом. Ирина Ваховская, которая последние полтора года исполняла эти обязанности, стала программным директором Нового.
Новости

239 жалоб на мобильную связь: НКЭК обнародовала статистику за декабрь 2025 года

В декабре 2025 года НКЭК рассмотрела 531 обращение. Почти половина жалоб касалась мобильной связи. Киев лидирует по количеству обращений.
Новости

ГП «Дія» станет акционерным обществом: что это означает

ГП «Дія» реорганизуют в акционерное общество. Минцифры уверяет: для пользователей сервиса ничего не изменится, государство сохранит контроль над приложением и порталом.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить