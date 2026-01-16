Регулятор разрешил «Киевстару» тестировать Starlink Direct to Cell до апреля 2026 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), продлила «Киевстару» разрешение тестировать технологию Starlink Direct to Cell до 20 апреля 2026 года. Об этом говорится в принятом регулятором решении.

Тестирование будет проходить на всей территории Украины. В то же время регулятор установил ряд ограничений — технологию нельзя использовать в приграничной зоне, на территориях активных боевых действий и во временно оккупированных районах. НКЭК также обязала оператора соблюдать определенные частотные полосы, обеспечить территориальное отступление от государственных границ с соседними странами и не создавать радиопомех другим пользователям радиочастотного спектра.

- Реклама -

Starlink Direct to Cell позволяет абонентам отправлять друг другу текстовые сообщения даже при отсутствии традиционного мобильного покрытия. Единственное условие — прямая видимость неба для связи со спутниками. В ноябре 2025 года «Киевстар» открыл доступ к сервису для всех клиентов, чьи смартфоны поддерживают стандарт 4G (LTE). Сейчас сервис работает исключительно в режиме отправки текстовых сообщений.

В дальнейшем оператор планирует расширить возможности услуги. В частности, появятся голосовые вызовы и мобильный интернет через спутниковую сеть Starlink Direct to Cell.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, с начала тестирования технологии в ноябре 2025 года ею воспользовались более 3 миллионов клиентов «Киевстар». За это время абоненты оператора отправили более 1,2 миллиона SMS-сообщений через спутниковую сеть.