Netflix собирается купить Warner Bros. Discovery за наличные

Стриминговый гигант Netflix планирует изменить условия соглашения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) стоимостью почти $83 млрд — сделать его полностью наличным. Такое изменение является ответом на конкурентное предложение Paramount и попыткой ускорить завершение сделки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Изменение структуры сделки позволит предложить акционерам WBD более быстрый и простой вариант транзакции. Впрочем, источники предупреждают: обновленные параметры сделки все еще обсуждаются, поэтому окончательные условия могут измениться.

Рынок отреагировал на потенциальные изменения положительно. В частности, акции WBD выросли на 1,6% после того, как Bloomberg News сообщил о возможном пересмотре условий соглашения. Этот рост свидетельствует о том, что инвесторы одобрили такой шаг. При этом ни Netflix, ни Warner Bros. Discovery не дали официальных комментариев по этому поводу, а Paramount вообще отказалась от каких-либо заявлений.

Первоначальное соглашение Netflix согласовали в начале декабря прошлого года. Оно оценивало студийные и стриминговые активы WBD в $27,75 за акцию. Общая стоимость предприятия составляла $82,7 млрд, причем $4,50 за акцию должны были выплатить акциями Netflix.

Ситуация осложнилась почти сразу после объявления соглашения. Paramount подал собственное предложение на $108,4 млрд — приобрести всю WBD вместе с кабельным телевизионным подразделением. Компания обратилась напрямую к акционерам и получила определенную поддержку идеи вернуть WBD к переговорам. Впрочем, это предложение было отклонено.

Между тем крупные инвесторы усиливают давление на Warner Bros. Discovery. Например, Pentwater Capital Management, седьмой по величине акционер WBD, на прошлой неделе пригрозил проголосовать против сделки с Netflix. Инвестиционная компания требует, чтобы WBD возобновила диалог с Paramount, если тот улучшит свое предложение.

Paramount, в свою очередь, усиливает давление юридическими средствами. Компания заявила, что введет своих представителей в совет директоров Warner Bros. Discovery, а также подала иск — требует предоставить дополнительную информацию о том, как принималось решение. Paramount хочет выяснить, почему WBD считает предложение Netflix более выгодным.