UARU

UARU

Netflix получил эксклюзивные права на показ фильмов Sony Pictures

НовостиВидеосервисыКино
Netflix та Sony Pictures

Стриминговый сервис Netflix и киностудия Sony Pictures Entertainment (SPE) заключили масштабное многолетнее соглашение, которое дает платформе эксклюзивные права на показ полнометражных фильмов студии после кинотеатрального проката. Об этом сообщает пресс-служба Netflix.

Согласно условиям соглашения Pay-1, Netflix становится первой и единственной стриминговой платформой для показа кинокартин SPE в течение 18 месяцев после завершения кинотеатрального проката и релиза на платформах видео по запросу. По истечении 18-месячного периода эксклюзивности на Netflix фильмы станут доступны также на Disney.

- Реклама -

Реализация соглашения начнется в конце этого года на отдельных территориях, а действовать оно будет с 2027 по 2032 год. В то же время полное глобальное внедрение нового формата дистрибуции запланировано на 2029 год. По неофициальным данным Bloomberg, стоимость сделки оценивается примерно в $7 миллиардов. Официальные финансовые детали стороны не разглашают.

Это соглашение значительно расширяет уже существующее партнерство компаний. В настоящее время Netflix обладает правами на трансляцию фильмов Sony в США, Германии и странах Юго-Восточной Азии с 2021 года. Новое соглашение превращает это сотрудничество в глобальное.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По достигнутым договоренностям Netflix будет лицензировать как новые кинотеатральные релизы SPE, так и отдельные фильмы из библиотеки студии. Среди картин, которые станут доступны на платформе, — «Человек-паук: По ту сторону Вселенной», «Веном: Последний танец» и другие.

Для Sony сделка гарантирует стабильный канал дистрибуции контента на глобальном рынке. В свою очередь Netflix обеспечивает себе регулярное поступление высокобюджетного лицензионного контента. Это особенно актуально с учетом планов компании по возможному приобретению активов Warner Bros. Discovery за почти $83 миллиарда.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Регулятор разрешил «Киевстару» тестировать Starlink Direct to Cell до апреля 2026 года

НКЭК разрешила «Киевстару» тестировать спутниковую связь Starlink до апреля 2026 года. Услугой уже воспользовались 3 миллиона абонентов.
Новости

Более 3 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались услугой Starlink Direct to Cell

Технологией Starlink Direct to Cell от «Киевстар» воспользовались более 3 млн абонентов. Через спутники уже отправлено более 1,2 млн SMS.
Новости

Netflix собирается купить Warner Bros. Discovery за наличные

Netflix планирует выплатить наличными за Warner Bros. Discovery вместо акций, чтобы ускорить завершение сделки стоимостью почти $83 млрд.
Новости

Иван Букреев стал генеральным директором Нового канала

Новый канал возглавил Иван Букреев — медиаменеджер с более чем 20-летним опытом. Ирина Ваховская, которая последние полтора года исполняла эти обязанности, стала программным директором Нового.
Новости

239 жалоб на мобильную связь: НКЭК обнародовала статистику за декабрь 2025 года

В декабре 2025 года НКЭК рассмотрела 531 обращение. Почти половина жалоб касалась мобильной связи. Киев лидирует по количеству обращений.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить