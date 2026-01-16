Netflix получил эксклюзивные права на показ фильмов Sony Pictures

Стриминговый сервис Netflix и киностудия Sony Pictures Entertainment (SPE) заключили масштабное многолетнее соглашение, которое дает платформе эксклюзивные права на показ полнометражных фильмов студии после кинотеатрального проката. Об этом сообщает пресс-служба Netflix.

Согласно условиям соглашения Pay-1, Netflix становится первой и единственной стриминговой платформой для показа кинокартин SPE в течение 18 месяцев после завершения кинотеатрального проката и релиза на платформах видео по запросу. По истечении 18-месячного периода эксклюзивности на Netflix фильмы станут доступны также на Disney.

Реализация соглашения начнется в конце этого года на отдельных территориях, а действовать оно будет с 2027 по 2032 год. В то же время полное глобальное внедрение нового формата дистрибуции запланировано на 2029 год. По неофициальным данным Bloomberg, стоимость сделки оценивается примерно в $7 миллиардов. Официальные финансовые детали стороны не разглашают.

Это соглашение значительно расширяет уже существующее партнерство компаний. В настоящее время Netflix обладает правами на трансляцию фильмов Sony в США, Германии и странах Юго-Восточной Азии с 2021 года. Новое соглашение превращает это сотрудничество в глобальное.

По достигнутым договоренностям Netflix будет лицензировать как новые кинотеатральные релизы SPE, так и отдельные фильмы из библиотеки студии. Среди картин, которые станут доступны на платформе, — «Человек-паук: По ту сторону Вселенной», «Веном: Последний танец» и другие.

Для Sony сделка гарантирует стабильный канал дистрибуции контента на глобальном рынке. В свою очередь Netflix обеспечивает себе регулярное поступление высокобюджетного лицензионного контента. Это особенно актуально с учетом планов компании по возможному приобретению активов Warner Bros. Discovery за почти $83 миллиарда.