Иван Букреев стал генеральным директором Нового канала

Новый канал возглавил Иван Букреев — медиаменеджер с более чем двадцатилетним опытом работы в украинской индустрии. Он сменил на посту Ирину Ваховскую, которая последние полтора года исполняла обязанности генерального директора и продолжит работать в команде Нового программным директором. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе канала.

Новый гендиректор имеет значительный опыт руководства телевизионными проектами и разработки контента. В частности, на протяжении карьеры он занимал руководящие должности в различных СМИ, отвечал за стратегическое развитие каналов и запуск новых форматов. Иван Букреев также продюсировал художественные фильмы, среди которых «Инфоголик», «Встреча одноклассников» и «Янтарные копи».

Занимая новую должность, Иван Букреев подчеркнул особую ответственность руководства каналом, который имеет собственную историю и лояльную аудиторию. По его словам, основная задача — не только управлять бизнес-процессами, но и поддерживать украинцев в сложный период полномасштабного вторжения. Телевидение должно быть опорой для общества, сочетая развлекательные и информационные функции.

В то же время новый руководитель подчеркнул важность сохранения идентичности Нового канала. Он отметил, что ценит проекты с качественным юмором и героями, в которых зрители могут узнать себя. Именно эти принципы, по его мнению, составляют сильную сторону канала и определяют его позицию среди лидеров развлекательного вещания.

Иван Букреев также обозначил свой подход к дальнейшему развитию. Поэтому он намерен сохранить характерную для канала интонацию, юмор и уважение к зрительской аудитории. При этом гендиректор поддерживает эволюционное развитие без радикальных изменений, учитывая многолетние лидерские позиции Нового в телевизионном эфире.