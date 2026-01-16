UARU

ГП «Дія» станет акционерным обществом: что это означает

Новости
Дія
Фото: ЕП

Государственное предприятие «Дія» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц как прекращающееся. Об этом говорится на платформе YouControl, пишет «Экономическая правда».

В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили ситуацию: госпредприятие не закрывается, а меняет юридический статус. В частности, «Дія» реорганизуется в акционерное общество в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль подчеркнула, что реорганизация никоим образом не повлияет на работу сервисов для пользователей. «Для пользователей приложения и портала абсолютно ничего не меняется. Как и всегда, сервисы работают 24/7, документы под рукой, а услуги предоставляются так же быстро», — отметила она.

По словам Валерии Коваль, переход госпредприятия к другой организационно-правовой форме поможет выполнить евроинтеграционные обязательства Украины. В то же время она подчеркнула принципиальный момент: государство сохранит стопроцентный контроль над компанией, ведь преобразование в акционерное общество не предусматривает приватизации активов.

Представители Минцифры указывают на перспективы, которые открывает новый статус организации. Таким образом, формат акционерного общества позволит развивать и масштабировать проект, облегчит сотрудничество с украинскими технологическими компаниями и поможет запустить совместные инновационные инициативы.

Редакция Mediasat
