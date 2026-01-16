UARU

Более 3 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались услугой Starlink Direct to Cell

НовостиСпутниковая связь
Starlink Direct to Cell від Київстар

Технологией спутниковой связи Starlink Direct to Cell воспользовались уже более 3 миллионов клиентов «Киевстар» с начала тестирования в ноябре 2025 года. За это время абоненты оператора отправили более 1,2 миллиона SMS-сообщений через спутниковую сеть. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Масштабное использование спутниковой связи Starlink Direct to Cell подтверждает обоснованность наших стратегических инвестиций в эту технологию, которая обеспечивает прямую связь для жителей Украины», — отметил Александр Комаров, генеральный директор «Киевстар». По его словам, технология дополняет возможности наземной сети оператора и обеспечивает необходимую связь тогда, когда традиционные средства коммуникации недоступны.

Пользователи «Киевстар» могут бесплатно тестировать технологию спутниковой связи на своих SIM-картах в рамках действующих тарифных планов. Сейчас после подключения к сети Kyivstar | SpaceX клиентам доступна только отправка SMS-сообщений. В то же время компания планирует расширить функционал сервиса, впоследствии добавив услугу передачи данных. Технология работает на открытых пространствах при условии прямой видимости неба.

Услугой пользуются абоненты по всей Украине. Пятерка городов-лидеров по количеству пользователей изменилась по сравнению с предыдущим отчетом, опубликованным в декабре 2025 года. Сейчас в нее входят Киев, Львов, Винница, Хмельницкий и Днепр. Таким образом, Днепр вытеснил Тернополь из пятерки. В то же время наиболее активно SMS отправляют абоненты на подконтрольных территориях юга и востока Украины, что показывает критическую важность спутниковой связи именно для этих регионов.

Напомним, для дальнейшего расширения доступности услуги «Киевстар» также обеспечил поддержку устройств iPhone: смартфоны под управлением iOS 26.2 или более новой версии автоматически обнаруживают сеть Kyivstar | SpaceX и подключаются к ней, когда теряется наземный сигнал.

