АМКУ начал рассмотрение повторной заявки «Киевстар» на приобретение GigaCloud

Київстар купує GigaCloud

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл производство по делу о концентрации с участием мобильного оператора «Киевстар» и облачного провайдера GigaCloud. Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ от 15 января.

Процедуру регулятор открыл 9 января 2026 года. Таким образом, это уже вторая попытка телекомоператора получить разрешение на сделку. Первую заявку «Киевстар» подал в АМКУ в сентябре 2025 года, однако 3 октября комитет отклонил ее. Повторное обращение компания направила 24 октября 2025 года.

По информации dev.ua, речь идет о приобретении 80-процентной доли GigaCloud. Провайдер предоставляет облачные сервисы бизнесу и государственному сектору. Среди клиентов компании – агрохолдинг Kernel, система электронных закупок Prozorro и киевский универмаг ЦУМ. По данным YouControl, выручка GigaCloud в 2024 году составила более 409 млн грн, что на 29% превышает показатель предыдущего года.

«Киевстар» обслуживает почти 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета, что делает его крупнейшим телекомоператором страны. В то же время компания расширяет присутствие в смежных сегментах – ей принадлежат медицинская платформа Helsi с более чем 29 млн зарегистрированных пользователей и сервис райдшеринга и доставки Uklon.

В 2023 году материнская компания «Киевстара» Veon обязалась инвестировать $1 млрд в украинскую экономику в течение пяти лет. Значительную часть этих средств оператор направил на слияния и поглощения. В частности, в 2025 году «Киевстар» приобрел Uklon и увеличил свою долю в Helsi. Следующей целью компании является покупка сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.

Потенциальное приобретение GigaCloud может существенно повлиять на украинский рынок облачных услуг и телекоммуникаций, что и побудило АМКУ к детальному анализу сделки.

