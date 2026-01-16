239 жалоб на мобильную связь: НКЭС обнародовала статистику за декабрь 2025 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), рассмотрела 531 обращение потребителей телекоммуникационных услуг в течение декабря 2025 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Больше всего обращений в НКЭК поступило от жителей столицы – 89 случаев. Второе место по активности заняла Днепропетровская область с 74 обращениями. Следующими в рейтинге стали Харьковская область (37 обращений), Киевская область (35) и Львовская область (32).

Структура вопросов, с которыми украинцы обращались к регулятору, оказалась предсказуемой. Наибольшая доля – 45% или 239 обращений – касалась мобильной голосовой связи. В то же время интернет-услуги заняли второе место: на фиксированный интернет приходится 106 обращений (20% от общего количества), а на мобильный – 39 случаев (7,3%).

На почтовые услуги пожаловались 56 потребителей, что составляет 10,6% от общего объема обращений. Фиксированная голосовая связь оказалась наименее проблемным направлением – всего 11 обращений (2,1%). На остальные вопросы, в частности сопутствующие услуги связи, радиовещание и сферу радиочастотного спектра, приходится более 15% обращений.

Регулятор полностью выполнил свои обязательства по срокам рассмотрения – все 531 обращение обработано своевременно. По результатам работы 61 обращение решено в пользу потребителей. Еще 150 граждан получили подробные разъяснения и необходимую информацию по своим запросам.

Часть обращений требовала иного подхода. Так, 59 случаев не подлежали рассмотрению регулятором в соответствии со статьями 8 и 17 Закона Украины «Об обращениях граждан». Поэтому 42 обращения комиссия направила на рассмотрение другим органам власти в соответствии со статьей 7 этого же законодательного акта.

По состоянию на конец отчетного периода в процессе обработки находилось 219 обращений. НКЭК подчеркивает, что работа с обращениями граждан является важным аналитическим инструментом. Он позволяет выявлять проблемные сегменты рынка телекоммуникаций, фиксировать системные недостатки и совершенствовать регуляторную политику в будущем.