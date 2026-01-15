UARU

Starlink обновил самый доступный тариф, увеличив месячный объем трафика до 100 ГБ

Starlink
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Компания Starlink в январе 2026 года увеличила месячный объем высокоскоростного трафика в самом доступном тарифном плане «Мандрівний» (Roam) с 50 до 100 ГБ, оставив цену $50 в месяц. Об этом сообщается на сайте компании.

Из-за увеличения лимита план официально переименовали в «Мандрівний 100 ГБ». По словам основателя компании Илона Маска, это решение должно усилить лояльность клиентов. В то же время после исчерпания 100 ГБ высокоскоростного трафика пользователи по-прежнему будут иметь доступ к сети в режиме так называемого «безлимитного низкоскоростного доступа». Скорость соединения тогда снижается до уровня ниже 1 Мбит/с.

Ранее владельцы тарифа «Мандрівний 50 ГБ» могли докупить дополнительный трафик за $1 за 1 ГБ. Если абонент не доплачивал, соединение полностью прекращалось до начала следующего расчетного периода. Новая модель обслуживания предусматривает автоматический переход на низкоскоростной режим вместо полного отключения.

Вместе с увеличением объема трафика компания ввела изменения в возможности докупки дополнительных гигабайт. В частности, Starlink отказался от продажи дополнительного высокоскоростного трафика для тарифа «Мандрівний 100 ГБ». Возможность доплаты за гигабайты больше не предусмотрена, кроме режима Ocean Mode.

Компания уведомляет пользователей об использовании 80% и 100% месячного лимита трафика. Чтобы восстановить высокоскоростной доступ после исчерпания 100 ГБ, абонентам предлагают перейти на план «Мандрівний Безлімітний» (Roam Unlimited) стоимостью $165 в месяц. Такое обновление остается в силе для всех последующих платежных циклов.

Низкоскоростной режим поддерживает базовые функции, такие как электронная почта, голосовые звонки и текстовые сообщения. В то же время потоковое воспроизведение видео, загрузка больших файлов и видеозвонки в этом режиме существенно ограничены.

План «Мандрівний 100 ГБ» поддерживает соединение в территориальных водах и на внутренних водных путях на расстоянии до 12 морских миль от побережья в течение 5 дней подряд и до 60 дней в году. Для доступа на больших расстояниях или более длительного использования необходим режим Ocean Mode, который предусматривает оплату за каждый гигабайт и доступен только в составе тарифа «Мандрівний Безлімітний».

Обновление тарифных планов — не единственное изменение в экосистеме Starlink. Недавно компания объявила о прекращении поддержки устаревших роутеров и предложила пользователям бесплатную замену на новую модель с поддержкой Wi-Fi 6.

Редакция Mediasat
