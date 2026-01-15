UARU

UARU

Исполнителем обязанностей министра цифровой трансформации назначен Александр Борняков

Новости
Олександр Борняков
Фото: Мінцифра

Должность исполняющего обязанности министра цифровой трансформации Украины занял Александр Борняков, который ранее работал заместителем министра по евроинтеграции. Как сообщает DOU, это решение обусловлено увольнением Михаила Федорова — 13 января он покинул пост главы Минцифры, а на следующий день возглавил Министерство обороны.

Борняков — опытный специалист в технологической сфере. В 2007 году он основал ИТ-компанию SoftTechnics, которую впоследствии приобрела чикагская Intersog. Также он является основателем платформы для монетизации видеорекламы VertaMedia (с 2018 года — Adtelligent Inc), соучредителем компании Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz.

- Реклама -

С 2015 по 2019 год украинский предприниматель работал депутатом Одесского городского и областного советов. В 2019 году его назначили заместителем министра цифровой трансформации, где он отвечал за развитие специального режима Дія City и программы uResidency. В частности, в интервью 2023 года он говорил об идее масштабирования Дія City на всю страну и отвечал на вопросы о компаниях-резидентах с сомнительной репутацией.

Среди последних проектов, представленных Борняковым, — украинская платформа CodeUA, показанная на London Tech Week 2025. Минцифры анонсировало ее еще в ноябре 2024 года с планами привлечь более тысячи компаний-исполнителей, где на каждую будет приходиться примерно десять заказчиков. В то же время количество заключенных соглашений остается нераскрытым из-за договоренностей о неразглашении.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Летом 2025 года он также представил пилотный режим Sandbox для отечественных компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и блокчейна. Эта инициатива направлена на создание тестовой среды для инновационных технологических решений в регулируемом правовом поле.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Starlink обновил самый доступный тариф, увеличив месячный объем трафика до 100 ГБ

Starlink удвоил объем трафика в самом доступном тарифе «Мандрівний» до 100 ГБ, сохранив цену $50 в месяц. Докупить дополнительные гигабайты больше нельзя.
Новости

YouTube обновил родительский контроль: теперь, в частности, можно регулировать время просмотра Shorts

YouTube запустил новые инструменты родительского контроля. Теперь можно устанавливать лимиты на просмотр Shorts или полностью отключать их.
Новости

Израильский оператор Yes завершает спутниковое вещание

28 февраля израильский оператор Yes завершает работу собственной платформы спутникового телевидения. С этого момента компания сосредоточится на предоставлении услуг доступа в интернет и развитии OTT-сервисов.
Новости

Историческая драма «Нюрнберг» вышла на «Киевстар ТВ»

14 января на «Киевстар ТВ» вышла историческая драма «Нюрнберг» о первом международном трибунале над военными преступниками нацистского режима.
Новости

HBO Max начал работу в семи странах Европы

HBO Max запустился в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Италии и Греции. Платформа теперь доступна в более чем 100 странах мира.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить