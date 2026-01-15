Исполнителем обязанностей министра цифровой трансформации назначен Александр Борняков

Должность исполняющего обязанности министра цифровой трансформации Украины занял Александр Борняков, который ранее работал заместителем министра по евроинтеграции. Как сообщает DOU, это решение обусловлено увольнением Михаила Федорова — 13 января он покинул пост главы Минцифры, а на следующий день возглавил Министерство обороны.

Борняков — опытный специалист в технологической сфере. В 2007 году он основал ИТ-компанию SoftTechnics, которую впоследствии приобрела чикагская Intersog. Также он является основателем платформы для монетизации видеорекламы VertaMedia (с 2018 года — Adtelligent Inc), соучредителем компании Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz.

С 2015 по 2019 год украинский предприниматель работал депутатом Одесского городского и областного советов. В 2019 году его назначили заместителем министра цифровой трансформации, где он отвечал за развитие специального режима Дія City и программы uResidency. В частности, в интервью 2023 года он говорил об идее масштабирования Дія City на всю страну и отвечал на вопросы о компаниях-резидентах с сомнительной репутацией.

Среди последних проектов, представленных Борняковым, — украинская платформа CodeUA, показанная на London Tech Week 2025. Минцифры анонсировало ее еще в ноябре 2024 года с планами привлечь более тысячи компаний-исполнителей, где на каждую будет приходиться примерно десять заказчиков. В то же время количество заключенных соглашений остается нераскрытым из-за договоренностей о неразглашении.

Летом 2025 года он также представил пилотный режим Sandbox для отечественных компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и блокчейна. Эта инициатива направлена на создание тестовой среды для инновационных технологических решений в регулируемом правовом поле.