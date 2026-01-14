YouTube обновил родительский контроль: теперь, в частности, можно регулировать время просмотра Shorts

Видеоплатформа YouTube представила комплексный пакет инструментов для расширения возможностей родительского контроля над контентом, который потребляют дети. Среди ключевых нововведений — функция установки временных ограничений на просмотр коротких видео Shorts, упрощенная процедура создания детских аккаунтов в мобильном приложении и ряд дополнительных опций для обеспечения безопасной цифровой среды.

Компания разработала первый в видеоиндустрии инструмент, который позволяет родителям напрямую управлять временем, которое дети проводят за просмотром Shorts. Функционал предусматривает возможность установки конкретных временных лимитов или полное отключение ленты коротких видео. Такая гибкость позволяет адаптировать настройки под различные жизненные ситуации — от полного отключения во время учебных занятий до установки лимита в 60 минут во время длительных поездок.

Доктор Гарт Грэм, глобальный руководитель направления YouTube Health, объяснил философию компании: «Мы убеждены, что детей нужно защищать в цифровом мире, а не изолировать от него». Поэтому предоставление встроенных инструментов контроля становится критически важным, ведь именно родители устанавливают правила цифровой жизни семьи. Разрабатывая новые функции, команда YouTube опиралась на отзывы родителей и консультации независимых экспертов.

Обновления включают также расширенные возможности для осознанного просмотра. В частности, родители получили возможность настраивать персонализированные напоминания о времени сна и перерывах, которые дополняют уже имеющиеся стандартные параметры. В то же время упрощен процесс регистрации и переключения между семейными профилями, что гарантирует показ контента в соответствии с возрастными категориями.

YouTube также представил новые стандарты высококачественного контента для подростковой аудитории. Эти принципы разработаны совместно с Центром ученых и сторителлеров UCLA (University of California, Los Angeles) при поддержке экспертов из Университетского колледжа Лондона, Американской психологической ассоциации и Бостонской детской больницы. Отныне они станут основой системы рекомендаций платформы, обеспечивая подросткам доступ к интересному, безопасному и познавательному контенту.

Параллельно с новыми стандартами компания выпустила «Руководство для авторов», созданное в сотрудничестве с Консультативным комитетом YouTube по вопросам молодежи и семьи и организацией Save the Children International. Этот документ предоставляет создателям контента практические рекомендации по безопасной работе в онлайн-среде.

Ребекка Смит, глобальный руководитель отдела защиты детей Save the Children International, подчеркнула значимость инициативы: «Благодаря новому руководству авторы смогут не только улучшить собственный цифровой опыт, но и поддержать коллег». Такое сотрудничество отражает общее стремление создать безопасную цифровую среду для всех категорий пользователей.

Профессор Питер Фонаги, глава факультета психологии и языковых наук UCL, подчеркнул глобальный масштаб проблемы психического здоровья молодежи. В эпоху цифровых технологий контент, который потребляют подростки, может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на их психологическое состояние. Новые принципы качества предоставляют авторам практическую дорожную карту для создания видео, соответствующих возрастным особенностям и эмоционально безопасных.

Пособие содержит пять ключевых принципов высококачественного контента, которые должны вдохновлять подростков исследовать мир, учиться и принимать себя. Первый принцип акцентирует внимание на радости и позитиве — использовании юмора и теплоты через видео формата «день из жизни» или забавные неудачные дубли. Второй принцип призывает поощрять любознательность через творческие туториалы и демонстрацию новых хобби.

Третий принцип касается углубления интересов подростков через подробные обзоры любимых тем — музыки, гейминга, моды — с акцентом на процессе, а не только на конечном результате. Четвертый принцип фокусируется на развитии жизненных навыков через предоставление понятных советов для реальных ситуаций, таких как работа в команде или ведение бюджета. Пятый принцип подчеркивает достоверность информации и использование проверенных источников.

Руководство также содержит ряд ключевых советов для авторов, которые стремятся быть примером для своей аудитории. Платформа призывает создателей задавать правильный тон сообществу, выступая против языка ненависти и опровергая дезинформацию. В то же время важно создавать безопасное пространство, поощряя подростков проверять настройки конфиденциальности и фильтровать свои ленты.

Особое внимание уделено поддержанию психологической устойчивости и ментального здоровья подростков. Молодежь часто сталкивается со стрессом из-за давления успеха, стандартов внешности или желания соответствовать ожиданиям сверстников. Контент авторов может предоставить им инструменты для борьбы со стрессом и развития психологической устойчивости. Кроме того, руководство подчеркивает важность помогать подросткам процветать как онлайн, так и офлайн, демонстрируя креативные способы общения с семьей и популяризируя здоровые привычки.

Внедрение новых функций началось сегодня, полный глобальный запуск ожидается в течение ближайших месяцев. YouTube продолжает инвестировать в создание здоровой среды для молодежной аудитории, опираясь на многолетний опыт работы по вопросам цифровой безопасности детей и подростков.