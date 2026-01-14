Владельцы терминалов спутниковой связи в Иране получили возможность бесплатно пользоваться услугами Starlink. Такое решение компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, приняла на фоне массовых протестов и ограничения доступа к сети властями страны. Как сообщает Bloomberg, отмену абонплаты подтвердили официальные представители организаций, работающих с иранскими пользователями.

О введении бесплатного режима рассказал Ахмад Ахмадян, исполнительный директор американской группы Holistic Resilience. Эта организация помогает иранцам получать защищенный доступ к глобальной сети. Таким образом, владельцы оборудования Starlink в стране теперь могут подключаться к спутниковому интернету без оплаты абонентской платы.

Изменение тарифной политики было принято после обращения президента США Дональда Трампа к руководству SpaceX. Американский лидер попросил восстановить связь в Иране для поддержки участников демонстраций. В то же время использование оборудования Starlink остается запрещенным в соответствии с действующим законодательством Ирана, однако терминалы работают в обход официальных ограничений.

Компания SpaceX неоднократно использовала свой спутниковый сервис как инструмент влияния в геополитических конфликтах. В частности, недавно компания предоставила на месяц бесплатный доступ к спутниковому интернету гражданам Венесуэлы.

Эксперты называют спутниковый сервис SpaceX важным элементом «мягкой силы» Соединенных Штатов. Такая технология позволяет обходить цифровую цензуру в странах с авторитарными режимами и обеспечивать свободный доступ к информации. На данный момент компания SpaceX официально не прокомментировала введение бесплатного режима для пользователей в Иране.