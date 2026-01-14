UARU

Paramount через суд пытается заблокировать слияние Warner Bros. с Netflix

Новости
Skydance Media купує Paramount
Фото: Reuters

Компания Paramount Skydance подала иск против Warner Bros. Discovery и заявила о намерении выдвинуть собственных кандидатов в совет директоров компании. Цель — заблокировать сделку по слиянию Warner Bros. со стриминговой платформой Netflix, сообщает The New York Times.

Paramount в иске требует раскрыть детали соглашения с Netflix и объяснить, почему руководство Warner Bros. считает предложение стримингового сервиса более привлекательным. Компания отмечает, что акционеры не получили полной информации о возможных альтернативах и финансовых условиях сделки.

По данным Bloomberg, Paramount в течение четырех месяцев пыталась приобрести Warner Bros. Discovery и направила несколько предложений, но они были отклонены. Руководство Paramount утверждает, что предлагает более выгодные условия: $30 наличными за акцию против $27,75 в предложении Netflix. Кроме того, Paramount готова купить весь бизнес Warner Bros. Discovery вместе с телеканалами CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO.

Представители Warner Bros. назвали иск необоснованным, а действия Paramount — попыткой давления на инвесторов. В компании заявили, что предложение Дэвида Эллисона не стало лучшим и содержит «очевидные недостатки», поэтому совет директоров единогласно поддерживает соглашение с Netflix.

Напомним, сделка уже вызвала резонанс. Президент США Дональд Трамп ранее призвал антимонопольные органы страны внимательно изучить это слияние, указывая на угрозы для конкуренции и культурного разнообразия на рынке.

