MEGOGO покажет полуфиналы Кубка африканских наций

Кубок африканських націй-2025 на MEGOGO

14 января стриминговый сервис MEGOGO будет транслировать два полуфинальных матча Кубка африканских наций-2025 (КАН-2025). Об этом сообщила пресс-служба MEGOGO.

В первом поединке сыграют Сенегал и Египет, во втором встретятся Нигерия и хозяева турнира — сборная Марокко. Обе встречи определят финалистов континентального соревнования, проходящего в Марокко.

Трансляции будут доступны пользователям с подписками «Спорт» и всеми вариантами «MEGOPACK». Смотреть матчи можно на телеканале «MEGOGO Футбол Первый», а также через подраздел «Футбол» в разделе «Спорт» главного меню платформы.

Матч Сенегал – Египет будут комментировать Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. Трансляцию в 18:30 откроет мини-студия. Следующий полуфинальный поединок Нигерия – Марокко прокомментируют Александр Новак и Вадим Шевякин, студийное вещание начнется в 20:30.

Финальный матч турнира состоится 18 января в Рабате. Команды, проигравшие в полуфиналах, в субботу 17 января сыграют за третье место. Действующим чемпионом континентального соревнования остается сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале домашнего КАН-2023 одолела Нигерию со счетом 2:1.

Редакция Mediasat
