Израильский оператор Yes завершает спутниковое вещание

Израильский оператор Yes объявил о масштабной трансформации бизнес-модели, ключевым элементом которой станет полное прекращение работы платформы спутникового телевидения. Об этом сообщили на пресс-конференции, которая состоялась в отеле Jaffa в Тель-Авиве, передает корреспондент Mediasat.

По словам генерального директора компании Илана Сигаля, 28 февраля Yes полностью прекратит регулярное спутниковое вещание. Так оператор завершит многолетнюю эволюцию — от традиционной спутниковой платформы до мультисервисного провайдера. Абонентам, которые по техническим причинам не могут перейти на интернет-телевидение, компания подготовила альтернативное решение на базе спутника «Дрор-1», принадлежащего Israel Aerospace Industries (IAI).

С 1 марта ограниченный спутниковый сервис станет доступен для частных пользователей и корпоративных клиентов. Впрочем, его функциональность будет существенно сокращена по сравнению с текущим пакетом. В частности, услуга не будет включать языковые каналы, за исключением русскоязычных.

Трансформация Yes отражает общую тенденцию телекоммуникационной отрасли к конвергенции услуг. По данным компании, около 60% абонентской базы уже пользуется комбинированными предложениями, сочетающими несколько сервисов. Примерно 100 тысяч домохозяйств подключены к пакетам, которые включают и телевидение, и оптоволоконный широкополосный доступ к интернету.

В то же время оператор развивает партнерские отношения с ведущими мировыми стриминговыми платформами, в частности Netflix, Disney и Amazon. Yes также обеспечивает контентом Sting TV — стриминговый сервис телекоммуникационного оператора Partner — на условиях долгосрочного контракта. В ближайшие месяцы компания планирует запустить платформу программной рекламы CTV. Это решение потенциально позволит предлагать потребителям подписку по более низким ценам за счет монетизации рекламного инвентаря.

Текущие изменения воплощают в жизнь стратегию, объявленную еще в 2019 году. Тогда Yes, входящая в группу Bezeq Israeli Telecommunication, официально сообщила Тель-Авивской фондовой бирже об утвержденном советом директоров решении — перевести деятельность из спутникового сегмента в сектор OTT-вещания через интернет. План предусматривал поэтапную реализацию в течение нескольких лет.

Напомним, что ранее Yes заключила стратегическое партнерство с Warner Bros. Discovery и запустила на израильском рынке международную стриминговую платформу HBO Max.