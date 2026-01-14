UARU

Историческая драма «Нюрнберг» вышла на «Киевстар ТВ»

На Київстар ТБ стартувала прем'єра фільму «Нюрнберг»

14 января на платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ» состоялась онлайн-премьера исторической драмы и психологического триллера «Нюрнберг» — фильма о первом в мире международном трибунале над военными преступниками.

Фильм снят по нон-фикшн книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр», которая была опубликована в 2013 году. Сюжет разворачивается в послевоенной Германии во время Нюрнбергского процесса, когда мировое сообщество впервые пыталось дать юридическую и этическую оценку преступлениям нацистского режима. Этот судебный процесс стал беспрецедентной попыткой привлечь к ответственности высокопоставленных нацистских лидеров за совершенные военные преступления.

Главный герой фильма — американский военный психиатр Дуглас Келли, которому поручили оценить психическое состояние высокопоставленных нацистов, находящихся в плену. Работая, доктор углубляется в исследование природы зла через общение с военными преступниками. Особое внимание он уделяет Герману Герингу — одному из ближайших соратников Адольфа Гитлера, способному к сложным психологическим манипуляциям. От выводов Келли зависит очень многое: его работа может стать ключом к справедливости или поставить под сомнение первый международный судебный процесс над военными преступниками.

Фильм сочетает элементы исторической драмы с напряжением психологического триллера, исследуя вопросы человеческой ответственности и границы между рациональным объяснением и моральным осуждением. Лента рассчитана на зрителей, которым близко серьезное, интеллектуальное кино и осмысление сложных событий мировой истории.

В то же время «Киевстар ТВ» продолжает пополнять каталог эксклюзивными премьерами. Ранее, 6 января, платформа начала показ семейной комедии «Стражи Рождества» — фильма о рождественских чудесах, силе детской веры и важности доброты.

