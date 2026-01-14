HBO Max вышел на рынок Израиля

Израильская телевизионная компания yes заключила стратегическое партнерство с Warner Bros. Discovery и вывела на национальный рынок международную стриминговую платформу HBO Max. Об этом говорится в пресс-релизе yes.

Сервис заработал для израильской аудитории 13 января 2026 года. Абоненты yes и STING+, а также новые пользователи получают шесть месяцев бесплатного доступа к платформе в рамках промоакции. Этот запуск продолжает сотрудничество компаний, начатое более десяти лет назад выходом канала HBO в Израиле.

Промо-кампания была проведена с участием известных израильских артистов — молодоженов Ноа Кирел и Даниэля Переца. Таким образом компания стремится максимально охватить целевую аудиторию, привлекая популярных местных звезд.

По завершении пробного периода подписчики смогут выбирать из двух тарифных планов. Стандартный пакет позволяет одновременно подключить двух пользователей, просматривать контент в качестве Full HD и загрузить до 30 файлов на мобильные устройства. Премиум-пакет расширяет возможности до четырех одновременных пользователей, предлагает качество Ultra HD/4K со звуком Dolby и позволяет загрузить до 100 файлов.

«Спустя 25 лет после основания yes стала крупнейшей телевизионной компанией Израиля, которая лидирует на телевизионном рынке и задает стандарт качества, контента и инноваций», — отметил генеральный директор yes Илан Сигаль. Именно лидерство компании на рынке, по его словам, определило выбор yes в качестве стратегического партнера Warner Bros. Discovery для этого проекта.

Библиотека контента HBO Max объединяет продукцию различных направлений Warner Bros. Discovery. В частности, платформа предоставляет доступ к полному каталогу HBO — телесети, которая создала «золотую эпоху» телевидения. Новые фильмы студии Warner будут появляться в сервисе через несколько недель после кинопроката. Кроме того, каталог включает все части франшизы «Гарри Поттер» и самые кассовые киноленты разных лет.

Среди оригинальных сериалов платформы — «Питт» и «Миротворец», а также культовые проекты: «Друзья», «Сопрано», «Игра престолов», «Белый лотос», «Теория большого взрыва» и «Эйфория». Детский раздел содержит программы Cartoon Network и контент DC Comics с супергероями, в частности Суперменом и Бэтменом. Также сервис предлагает продукцию бренда Discovery в жанрах лайфстайла, документалистики, реалити-шоу и научных программ.

Заместитель директора по маркетингу yes Дрор Бахат сообщил, что тысячи пользователей прошли предварительную регистрацию до официального запуска. По результатам опроса, проведенного компанией накануне выхода платформы, 73% израильтян считали HBO Max привлекательным сервисом, а 56% респондентов выразили желание оформить подписку.

Запуск сервиса в Израиле происходит через три месяца после выхода HBO Max на украинский рынок. Напомним, 14 октября 2025 года платформа стала доступной украинским зрителям с двумя тарифными планами: «Стандарт» за €7,99 (около 386 грн) и «Премиум» за €9,99 (около 483 грн) в месяц.