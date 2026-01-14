HBO Max начал работу в семи странах Европы

Стриминговый сервис HBO Max стал доступен в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Италии и Греции. Теперь платформа работает в более чем 100 странах мира.

Платформа выходит на новые рынки благодаря партнерству с ведущими местными операторами. В Германии сервис работает при посредничестве Amazon Prime Video, RTL+ и waipu.tv. В Швейцарии доступ к HBO Max предоставляют телекоммуникационные операторы Sunrise и Swisscom.

Для немецкоязычных рынков предусмотрено три тарифных пакета. Базовая подписка с рекламой стоит €5,99 в месяц, премиальная без рекламы — €16,99. Это позволяет охватить различные сегменты аудитории в зависимости от готовности платить за контент.

Главным хитом для новых рынков станет приквел культового сериала «Игра престолов» — «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого запланирована на 19 января. Кроме этого проекта, пользователи получат доступ к популярным сериалам, в частности «Индустрия», а также немецким производствам «Банкиры» и «4 квартала: Зеро».

Компания делает особый акцент на спортивном контенте. Платформа получила права на прямую трансляцию Зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Подписчики смогут наблюдать за соревнованиями в прямом эфире. Спортивный пакет также откроет доступ к теннисному турниру Australian Open и велосипедным гонкам серии Grand Tours.

Финансовые результаты компании показывают стабильный рост аудитории стриминговых платформ Warner Bros. Discovery (WBD). На конец 2025 года количество подписчиков достигло 128 млн человек во всем мире.

Стоит добавить, что нынешняя экспансия HBO Max охватывает и Израиль, где платформа заключила стратегическое партнерство с телекомпанией yes. Напомним, что для украинских зрителей сервис начал работу раньше — 14 октября 2025 года.