Disney+ внедрит формат вертикальных коротких видео

НовостиВидеосервисы
Disney+
Фото: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Стриминговый сервис Disney+ в течение 2026 года добавит возможность просмотра коротких вертикальных роликов. Об этом представители компании рассказали на технологической выставке CES 2026, сообщает TechCrunch.

В приложении появится отдельная лента с короткими видео, похожая по интерфейсу и механике работы на TikTok, Facebook Reels и YouTube Shorts. Пользователи смогут смотреть вертикальный контент прямо в приложении стримингового сервиса. Лента будет включать как специально созданные короткие ролики, так и фрагменты полнометражных фильмов, сериалов и телешоу Disney, адаптированные для этого формата.

Новая функция должна увеличить ежедневную активность пользователей платформы, прежде всего среди молодой аудитории. Компания надеется, что короткие видео сделают сервис инструментом для ежедневного потребления контента, а не только для просмотра с выходом новых сериалов или премьер фильмов. Так Disney приспосабливается к изменению потребительских привычек, где мобильное вертикальное видео становится главным форматом медиаконтента.

Это решение основано на опыте спортивного сервиса ESPN, который принадлежит экосистеме Disney. На этой платформе вертикальные видео уже показали рост вовлеченности зрителей. В то же время похожие форматы тестируют и другие стриминговые платформы, в частности Netflix, что усиливает конкуренцию с социальными сетями за внимание пользователей.

Точных дат запуска функции Disney не называет, однако компания подтверждает, что короткие видео появятся на Disney+ в течение 2026 года.

Напомним, на украинском рынке стриминга первым OTT-сервисом с вертикальными сериалами стал MEGOGO. Платформа запустила такой контент на всех рынках, где работает.

