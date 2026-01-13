За последние 25 лет телевизоры подешевели более чем на 90% — исследование

Средняя цена телевизоров снизилась более чем на 90% за последние 25 лет, а качество дисплеев при этом существенно улучшилось. Об этом сообщает портал TechSpot со ссылкой на данные Федерального бюро статистики труда США.

Анализ стоимости телевизоров во время распродаж «Черная пятница» за период с 2000 года показал беспрецедентное снижение цен, несмотря на увеличение диагонали экранов и более высокое разрешение. Такое падение стоимости превышает темпы удешевления большинства других потребительских товаров.

Главной причиной изменений в ценообразовании стало совершенствование производства ЖК-панелей. Производители буквально позаимствовали методы полупроводниковой отрасли, увеличивая размеры исходного стекла для панелей. Это позволило существенно снизить себестоимость продукции и наладить массовый выпуск экранов при меньших затратах.

В то же время усиление конкуренции на рынке также сыграло важную роль в ценообразовании. Традиционные лидеры отрасли Sony, LG и Samsung подверглись агрессивной экспансии китайских производителей, в частности Hisense и TCL. Новые игроки предложили потребителям бюджетные модели, что привело к общему снижению цен в сегменте.

Практическим результатом этих изменений стало то, что 50-дюймовый телевизор стоимостью $1100 в 2000 году во время распродажи «Черная пятница 2025» можно было приобрести за $200. В то же время современные модели демонстрируют значительно лучшие технические характеристики по сравнению со старшими поколениями устройств, что делает падение цен еще более заметным.

Впрочем, не все технологии дешевеют одинаковыми темпами. OLED-телевизоры остаются в премиальном сегменте, хотя постепенно становятся более доступными для потребителей. Технологии типа Mini LED помогают производителям поддерживать баланс между качеством изображения и ценой устройств.

Эксперты предупреждают, что удешевление может замедлиться или изменить направление. Тарифная политика, рост затрат на комплектующие памяти и влияние искусственного интеллекта на логистические цепочки уже приостановили падение цен в определенных категориях электроники, и телевизоры не составляют исключения.

В то же время мировой рынок телевизоров демонстрирует замедление темпов развития из-за снижения спроса потребителей на крупноформатные модели. В третьем квартале 2025 года общие поставки достигли 49,75 млн устройств, что на 4,9% меньше показателей прошлого года.