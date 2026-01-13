В первый день работы 5G во Львове абоненты Vodafone получили скорость более 1300 Мбит/с

За первые 12 часов открытого тестирования сети пятого поколения во Львове к ней подключились 44 тысячи уникальных пользователей «Vodafone Украина». По информации компании, за это время абоненты загрузили через сеть 5G более 1 терабайта данных.

Статистика сети показывает, что пользователи получали скорость передачи данных более 1300 Мбит/с. В то же время максимальная скорость на базовой станции в реальных условиях при высокой нагрузке была зафиксирована на уровне 1451 Мбит/с.

Открытое тестирование технологии пятого поколения в сети «Vodafone» стартовало 12 января 2026 года. Зона покрытия охватывает исторический центр города, прилегающие микрорайоны и территорию Львовского политехнического университета. В ближайшее время покрытие появится и на Главном железнодорожном вокзале.

Технология работает в тестовом режиме на оборудовании европейского поставщика Nokia. Сеть функционирует в диапазоне частот 3500 МГц, а испытания продлятся ориентировочно до конца 2026 года.

Оператор проводит тестирование без подключения дополнительных услуг. Трафик в сети пятого поколения тарифицируется по действующим тарифам 4G/LTE. Поэтому все пользователи с SIM-картами и смартфонами с поддержкой 5G могут автоматически пользоваться сетью в зоне покрытия.

Проверить готовность SIM-карты можно простым способом. Если карта работает в сети четвертого поколения, она будет поддерживать и 5G. Достаточно посмотреть на отметку 4G или LTE в верхней части экрана смартфона или набрать USSD-команду *222# — в ответ придет сообщение о готовности SIM-карты к работе в современных поколениях связи.

Чтобы проверить поддержку технологии смартфоном, нужно зайти в настройки устройства. Если при выборе типа сети есть опция 5G, а операционная система (ОС) обновлена производителем для работы с соответствующими частотами, устройство автоматически подключится к сети во Львове.

В случае успешных результатов тестирования во Львове возможно распространение испытаний на другие города Украины.