Разработчик создал сервис, воспроизводящий работу музыкальных каналов MTV

Разработчик по имени FlexasaurusRex создал веб-платформу MTV Rewind, которая воспроизводит формат музыкального телевещания легендарных каналов MTV. Проект появился после того, как 31 декабря 2025 года в Европе и Великобритании закрыли последние круглосуточные музыкальные каналы MTV.

Инициатива стала ответом на стратегическое изменение курса MTV, который постепенно отказался от музыкального контента в пользу реалити-шоу. На создание платформы ушло всего 48 часов — за это время разработчик воплотил концепцию непрерывного музыкального вещания в веб-формате.

Сервис насчитывает более 33 тысяч музыкальных видеоклипов, охватывающих период с 1970-х по 2020-е годы. Воспроизведение работает в непрерывном режиме и воспроизводит классическое телевизионное вещание. Пользователи могут выбирать конкретные десятилетия или пользоваться случайной подборкой, а также переключать клипы по своему усмотрению.

MTV Rewind работает без рекламы, подписок и сбора персональных данных. Платформа не использует алгоритмических рекомендаций, что отличает ее от современных стриминговых сервисов. Разработчик представляет свой проект как протест против корпоративных монополий и манипулятивных практик YouTube и Spotify.

Доступ к сервису полностью бесплатный и не требует регистрации. Поддержать развитие проекта можно через добровольные пожертвования разработчику.