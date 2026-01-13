UARU

UARU

Разработчик создал сервис, воспроизводящий работу музыкальных каналов MTV

Новости
MTV REWIND

Разработчик по имени FlexasaurusRex создал веб-платформу MTV Rewind, которая воспроизводит формат музыкального телевещания легендарных каналов MTV. Проект появился после того, как 31 декабря 2025 года в Европе и Великобритании закрыли последние круглосуточные музыкальные каналы MTV.

Инициатива стала ответом на стратегическое изменение курса MTV, который постепенно отказался от музыкального контента в пользу реалити-шоу. На создание платформы ушло всего 48 часов — за это время разработчик воплотил концепцию непрерывного музыкального вещания в веб-формате.

- Реклама -

Сервис насчитывает более 33 тысяч музыкальных видеоклипов, охватывающих период с 1970-х по 2020-е годы. Воспроизведение работает в непрерывном режиме и воспроизводит классическое телевизионное вещание. Пользователи могут выбирать конкретные десятилетия или пользоваться случайной подборкой, а также переключать клипы по своему усмотрению.

MTV Rewind работает без рекламы, подписок и сбора персональных данных. Платформа не использует алгоритмических рекомендаций, что отличает ее от современных стриминговых сервисов. Разработчик представляет свой проект как протест против корпоративных монополий и манипулятивных практик YouTube и Spotify.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Доступ к сервису полностью бесплатный и не требует регистрации. Поддержать развитие проекта можно через добровольные пожертвования разработчику.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Gemini для Google TV научился настраивать телевизор и генерировать видео

Gemini для Google TV получил новые функции: теперь он настраивает телевизор и генерирует видео с помощью ИИ-моделей Nano Banana и Veo.
Новости

HBO выплатит украинке 500 тыс. грн за незаконное использование личных данных в сериале «Чернобыль»

Суд обязал HBO выплатить 500 тыс. грн вдове ликвидатора ЧАЭС. Телекомпания использовала имена супругов Игнатенко в сериале «Чернобыль» без их согласия.
Новости

Почти 60 тысяч спам-номеров уже заблокировано мобильными операторами — Минцифры

Украинские мобильные операторы за три месяца заблокировали почти 60 тысяч номеров, с которых осуществляли спам-звонки, — сообщили в Минцифры.
Новости

SpaceX получила разрешение на запуск еще 7500 спутников Starlink

Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX запустить еще 7500 спутников Starlink. Общее количество аппаратов в сети возрастет до 15 тысяч.
Новости

Peacock первым среди стриминговых сервисов заявил о поддержке Dolby Vision 2

Peacock стал первым стриминговым сервисом, заявившим о поддержке формата Dolby Vision 2. Запуск ожидается позже в 2026 году.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить