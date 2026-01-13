UARU

Инвестиции стриминговых платформ в контент впервые превысят $100 млрд

Фото: Shutterstock

В этом году стриминговые платформы впервые потратят более $100 млрд на производство оригинального контента. Об этом говорится в отчете аналитической компании Ampere Analysis, сообщает Deadline.

Главные игроки индустрии — Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ и Apple TV — увеличат бюджеты на 6% по сравнению с 2025 годом. Это обеспечит общий рост расходов на медиаконтент в мире на 2%. Суммарные инвестиции стриминговых сервисов достигнут $101 млрд, что составляет около 40% всех вложений в медиаиндустрию.

Аналитики отмечают активное продвижение цифровых платформ в спортивный сегмент. Например, Amazon Prime Video получил права на трансляцию матчей Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) с 2026 года. Такие шаги усиливают борьбу за внимание зрителей, особенно учитывая, что 2026-й станет знаковым для спорта из-за зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.

В то же время традиционное телевещание переживает многогранный кризис. Телеканалы сталкиваются одновременно с ростом операционных расходов, сокращением рекламных поступлений и изменением потребительских привычек аудитории после пандемии COVID-19. Это создает условия для дальнейшего перехода инвестиций в стриминговый сектор.

«Ускорение переориентации капитала в пользу стриминга показывает фундаментальную трансформацию мировой телевизионной отрасли. Масштаб операций и географический охват становятся определяющими факторами для сохранения конкурентных позиций», — прокомментировал руководитель направления исследований Ampere Питер Ингрем.

По мнению экспертов, текущий год может стать переломным, когда цифровые платформы окончательно утвердят доминирование в медиапространстве над классическим телевидением.

Напомним, аналитическая компания Omdia прогнозирует, что к 2030 году суммарный объем мирового рынка онлайн-видео и традиционного телевещания превысит $1 трлн. Прогноз учитывает все типы доходов — и от подписок, и от рекламных поступлений.

Редакция Mediasat
