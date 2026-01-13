HBO выплатит украинке 500 тыс. грн за незаконное использование личных данных в сериале «Чернобыль»

Кассационный гражданский суд Верховного Суда обязал американскую телекомпанию Home Box Office (HBO) выплатить 500 тыс. грн морального ущерба Людмиле Игнатенко, жене погибшего ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Суд признал незаконным использование имен супругов Игнатенко в сериале «Чернобыль», пишет Судебно-юридическая газета.

Суд подтвердил нарушение личных прав истицы из-за использования ее имени и имени покойного мужа Василия Игнатенко без надлежащего согласия. В то же время судебная коллегия отказала в требовании удалить сцены из сериала, поскольку такой способ защиты признала несоразмерным и неэффективным. По мнению суда, вмешательство в уже обнародованное художественное произведение может исказить его и нарушить права других лиц, хотя и не устранит сам факт правонарушения.

Иск был подан в суд в 2020 году. Людмила Игнатенко отметила, что HBO использовала личные данные супругов в качестве имен персонажей сериала без их согласия. Истица требовала прекратить нарушение прав, удалить отдельные сцены из сериала, запретить его распространение до устранения нарушения и взыскать 2,5 млн грн компенсации. Телекомпания год игнорировала иск, а первые представители HBO появились на судебном заседании только в апреле 2021 года.

Истица пояснила, что несанкционированное использование личных данных причинило ей психологические страдания из-за чрезмерного внимания со стороны СМИ и общественности. Эти обстоятельства вынудили ее даже сменить место жительства, чтобы избежать публичного давления.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска из-за недоказанности требований. Однако апелляционный суд при повторном рассмотрении признал факт использования имен супругов Игнатенко в качестве персонажей сериала. В то же время апелляционная инстанция отклонила требование об удалении сцен и назначила компенсацию в размере 144 тыс. грн.

Истица настаивала, что удаление сцен является допустимым способом защиты, поскольку их отсутствие не исказит общего содержания сериала и не нарушит прав других лиц. Она также считала сумму компенсации необоснованно заниженной. Представители производителей сериала отрицали факт нарушения прав, ссылались на документальный характер изображенных событий и отсутствие достаточных доказательств для выплаты компенсации.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит. Судебная коллегия увеличила размер возмещения до 500 тыс. грн, признав серьезность нарушения личных прав, но разрешила сохранить имена в финальной версии художественного произведения.

Это не единственный случай споров вокруг сериала «Чернобыль». Ранее украинский режиссер Андрей Приймаченко заявил об использовании его видеоматериала в первой серии без разрешения. В публикации на личной странице в социальной сети Facebook он сообщил, что авторы сериала использовали его работу без согласования.

Режиссер воссоздал в видео телефонные переговоры диспетчера Центрального пункта пожарной связи (ЦППС) с диспетчерами Военизированной пожарной части (ВПЧ) ЧАЭС, Иванкова, Полесского и руководством пожарной охраны. Эти разговоры происходили 26 апреля 1986 года во время ликвидации последствий аварии. Приймаченко создал титры на основе записи голоса и опубликовал видеоролик на платформе YouTube еще в марте 2013 года.

Сценарист сериала Крейг Мазин отклонил все обвинения. Представители компании Sister Pictures, которая производила сериал, после официального обращения украинского режиссера к HBO заявили, что создали видео самостоятельно и оно носит авторский характер. Компания Radioactive Films, представлявшая производителей сериала в Украине, сообщила в Facebook о получении прав на использование видеоматериала от дирекции Музея Чернобыля в Киеве.