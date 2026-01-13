Gemini для Google TV научился настраивать телевизор и генерировать видео

Искусственный интеллект Gemini для платформы Google TV значительно расширил возможности: теперь он настраивает телевизор голосом и генерирует мультимедийный контент. Об этом компания Google сообщила на выставке CES 2026.

Обновление добавило поддержку генеративных моделей Nano Banana и Veo. Поэтому пользователи могут создавать и редактировать изображения и видео голосом прямо на телевизоре. Интеграция с Google Photos позволяет искать фотографии по людям или событиям, применять к ним художественные стили и создавать слайд-шоу на большом экране.

Помощник приспособлен для работы с большими экранами, он понимает естественную речь. Система показывает развернутые ответы с видео, изображениями и текстами, а также актуальные спортивные новости. Пользователи могут просмотреть краткий обзор эпизодов сериалов, найти фильмы по описаниям или посмотреть, что сейчас популярно.

Голосовое управление также расширили: теперь оно настраивает параметры телевизора. Достаточно сказать «изображение слишком темное» или «не слышно диалогов», и система сама подстроит яркость экрана или громкость звука. Это позволяет управлять устройством без пульта.

Помощник также предлагает учебный контент в формате интерактивных обзоров. Такие презентации содержат озвучку, визуальные материалы, а также позволяют задавать дополнительные вопросы для более глубокого изучения темы.

Новые функции Gemini сначала появятся на отдельных моделях телевизоров TCL, а в течение нескольких месяцев — на других устройствах с Google TV. Для работы требуется операционная система Android TV OS 14 или более поздняя версия, подключение к интернету и учетная запись Google.