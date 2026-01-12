Vodafone начал открытое тестирование 5G во Львове

12 января мобильный оператор Vodafone Украина начал масштабное открытое тестирование сети пятого поколения во Львове. Технология работает в диапазоне 3500 МГц, а пилотный проект продлится примерно до конца 2026 года. По информации пресс-службы компании, присоединиться к тестированию смогут все абоненты оператора с совместимыми устройствами.

Зона покрытия охватывает центральную часть города и прилегающие районы, а также территорию Львовского политехнического университета. В ближайшее время оператор планирует расширить тестовую сеть на Главный железнодорожный вокзал — это позволит проверить работу технологии в условиях высокого пассажиропотока.

- Реклама -

«Внедрение 5G для нас — это не локальный эксперимент, а модель, проверенная опытом международного Vodafone», — отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина. Руководительница оператора напомнила, что коммерческие запуски 5G в европейских сетях Vodafone стартовали еще в 2019 году. В Украине компания также проводила предварительные испытания технологии — в 2021 году совместно с Министерством цифровой трансформации создала 5G Lab в Unit City для разработчиков, в 2024 году провела первый телемост между Киевом, Хельсинки и Ивано-Франковском, в прошлом году открыла 5G-пространство в Киевском авиационном университете.

«Эти прикладные — не лабораторные — испытания дают нам понимание, как технология ведет себя в реальных условиях и что нужно для стабильной работы в городе», — добавила Устинова.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Абоненты смогут опробовать новую технологию без подключения дополнительных услуг — оператор будет тарифицировать трафик в сети 5G так же, как и трафик LTE/4G согласно действующим тарифам. Благодаря значительно меньшей задержке сигнала пользователи смогут просматривать видео в формате 4K ULTRA HD без дополнительных загрузок, вести онлайн-трансляции и видеозвонки со стабильным высоким качеством, играть в онлайн-игры, требующие быстрого соединения.

Чтобы подключиться к тестовой сети, нужен смартфон с поддержкой 5G и активированная SIM-карта оператора. Проверить готовность карты просто — если она работает в 4G, то будет поддерживать и 5G. Достаточно посмотреть на отметку 4G или LTE в верхней части экрана смартфона или набрать команду *222#, чтобы получить сообщение о готовности к работе в современных поколениях связи.

Совместимость смартфона можно проверить в настройках устройства. Если при выборе сети есть опция «тип сети 5G», а операционная система обновлена производителем под технологию 5G на соответствующих частотах, смартфон автоматически подключится к сети пятого поколения в зоне покрытия.

Если тестирование во Львове пройдет успешно, то оператор рассматривает возможность распространения пилотного проекта на другие города Украины.