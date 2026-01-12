В Латвии задержали организатора схемы доступа к нелегальному спутниковому и IP-телевидению

В Даугавпилсе правоохранители задержали мужчину 1966 года рождения, которого подозревают в предоставлении незаконных телевизионных услуг местным жителям. Как установило следствие, он устанавливал оборудование для доступа к запрещенным телеканалам для более чем сотни пользователей. Об этом пишет издание Grani.lv.

Оперативники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления задержали мужчину 22 ноября 2024 года в рамках уголовного производства. Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили оборудование для организации нелегального телевещания. Установлено, что он предоставлял доступ к телевизионным программам, ретрансляцию которых в Латвии запретил Национальный совет электронных СМИ.

Следствие установило круг клиентов подозреваемого. Незаконные телевизионные услуги в разные периоды получали около 130 абонентов в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае. По адресам вероятных пользователей провели обыски, которые подтвердили использование нелегального спутникового и IP-телевидения.

Подозреваемому инкриминируют нарушение авторских и смежных прав в крупных размерах, действия организованной группы или принуждение к отказу от авторства с применением насилия, угроз или шантажа в соответствии с частью 3 статьи 148 Уголовного закона Латвии. Эта норма предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, запрет заниматься определенными видами деятельности до пяти лет и надзор пробации до трех лет. В то же время ему грозит ответственность по статье 208 Уголовного закона за занятие запрещенной предпринимательской деятельностью. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до трех лет, краткосрочное заключение, общественные работы или штраф с возможной конфискацией имущества, а также запрет на предпринимательскую деятельность от двух до пяти лет.

30 декабря 2025 года материалы уголовного производства передали в прокуратуру для предъявления обвинения.