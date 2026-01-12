SpaceX получила разрешение на запуск еще 7500 спутников Starlink

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила компании SpaceX запустить еще 7500 спутников системы Starlink второго поколения. Благодаря этому решению общее количество разрешенных аппаратов в сети возрастет до 15 тысяч. Как сообщает Reuters, новые спутники обеспечат скорость интернет-соединения до 1 гигабита в секунду и прямое подключение к сотовым сетям.

Решение регулятора позволяет модернизировать орбитальные аппараты и эксплуатировать их на пяти частотных диапазонах. В то же время FCC отказалась от предложенных ранее ограничений по дублированию покрытия и пропускной способности. Такая либеральная политика, по словам председателя комиссии Брендана Карра, создаст условия для развития спутникового широкополосного доступа следующего поколения.

«Это разрешение FCC меняет правила игры в обеспечении услуг следующего поколения», — заявил Карр. Он подчеркнул, что разрешение на 15 тысяч спутников дает SpaceX «зеленый свет» для масштабирования сети. Руководитель регулятора отметил положительное влияние решения — оно усилит конкуренцию и поможет предотвратить цифровую изоляцию отдаленных сообществ.

Новые спутники Gen2 обеспечат прямое соединение мобильных устройств с сетью за пределами США. Параллельно они расширят зону покрытия внутри страны и будут предоставлять услуги мобильной связи с гигабитной скоростью передачи данных. Такие возможности откроют доступ к высокоскоростному интернету для регионов с ограниченной инфраструктурой.

Стоит отметить, что изначально SpaceX подала заявку на развертывание почти 30 тысяч спутников. Однако FCC одобрила только половину запроса и отложила решение по остальным 14 988 аппаратам. В частности, регулятор не принял решение в отношении спутников, которые планируют разместить на орбитах выше 600 км.

«Мы считаем, что разрешение на запуск дополнительных спутников соответствует общественным интересам, даже если спутники Gen2 Starlink Upgrade остаются неиспытанными на орбите», — говорится в официальном заявлении FCC. Такой подход показывает готовность регулятора поддерживать инновационные проекты даже при отсутствии полного орбитального тестирования технологии.

Разрешение содержит четкие временные рамки развертывания сети. SpaceX должна вывести на орбиту и ввести в эксплуатацию 50% разрешенных спутников Gen2 не позднее 1 декабря 2028 года. Остальные аппараты компания должна запустить до декабря 2031 года. Отдельно установили срок завершения развертывания 7500 спутников первого поколения — конец ноября 2027 года.

На прошлой неделе Starlink объявила о намерении снизить рабочую орбиту своих спутников. В течение 2026 года компания планирует опустить все аппараты с высоты около 550 км до 480 км. Такой шаг должен повысить безопасность космических операций и уменьшить риски столкновений на орбите.