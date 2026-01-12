Почти 60 тысяч спам-номеров уже заблокировано мобильными операторами — Минцифры

Украинские операторы мобильной связи за три месяца заблокировали 59 071 телефонных номера, с которых осуществлялись спам-звонки. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Операторы получили возможность блокировать номера, с которых поступают нежелательные рекламные звонки, 2 октября 2025 года. С тех пор компании активно используют этот инструмент, чтобы защитить абонентов от навязчивых коммерческих предложений, на которые пользователи не давали согласия.

- Реклама -

До спам-дзвінків належать телефонні виклики рекламного характеру, коли компанії пропонують товари чи послуги абонентам, котрі не давали дозволу на таке спілкування. Такі дзвінки створюють незручності для користувачів мобільного зв’язку й порушують їхнє право на недоторканність приватного життя.

Якщо абонент і далі отримує небажані рекламні дзвінки, він може поскаржитися в один із трьох способів. Найпростіший варіант — звернутися до свого оператора через мобільний застосунок або за контактним номером. Зокрема, абоненти Vodafone можуть подати скаргу через застосунок чи за телефоном 111, Kyivstar — через застосунок або за номером 466, lifecell — через застосунок чи за номером 5433.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Для абонентов, находящихся за границей, операторы также предоставляют возможность обращения в роуминге: Vodafone — +38 050 400 111, Kyivstar — 105466#, lifecell — +38 063 5433 111. Другой канал обращения — горячая линия Правительства по номеру 1545, куда можно отправить информацию о спам-звонках. Третий способ — подать жалобу непосредственно в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления почтовых услуг (НКЭК), через специальную форму на официальном сайте регулятора.

Получив жалобу, оператор проверяет номер телефона по определенным критериям. Номер блокируют, если он соответствует как минимум двум из установленных параметров. Среди основных признаков спам-номеров — осуществление вызовов без реального общения, короткая средняя продолжительность разговоров (менее 60 секунд), более 50% звонков на разные номера и невозможность перезвонить на этот номер.

Дополнительными критериями являются воспроизведение записанного сообщения во время вызова, наличие жалоб от других абонентов, низкая доля входящих звонков на номер и использование номера только для голосовых вызовов без SMS или передачи данных. Такая система критериев позволяет операторам эффективно выявлять источники спама и блокировать их, защищая интересы пользователей.