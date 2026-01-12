Peacock первым среди стриминговых сервисов заявил о поддержке Dolby Vision 2

Американский стриминговый сервис Peacock, принадлежащий медиакорпорации NBCUniversal, объявил о поддержке новейшего формата видео с расширенным динамическим диапазоном Dolby Vision 2. Платформа также расширит применение технологий Dolby Vision и Dolby Atmos в прямых спортивных трансляциях в течение 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе NBCUniversal.

Peacock стал первым стриминговым сервисом, который заявил о поддержке формата Dolby Vision 2 — это произошло всего через четыре месяца после официального анонса технологии. В то же время представители платформы не уточнили конкретные даты запуска контента в новом формате, ограничившись формулировкой «позже в 2026 году». Это оставляет возможность другим сервисам, в частности Netflix, Disney+ или Apple TV, также объявить о поддержке технологии до фактического старта.

Помимо видеоформата, Peacock внедрит аудиокодек Dolby AC-4, который, по словам компании, на 50% эффективнее традиционных кодеков. В настоящее время большинство стриминговых платформ использует Dolby AC-3 или Dolby e-AC-3, включая конфигурации 5.1 и Atmos. Новый кодек AC-4 предлагает расширенные возможности персонализации звука и улучшения четкости диалогов.

Решение о внедрении передовых аудиовизуальных технологий является частью более широкого технологического сотрудничества между Dolby и NBCUniversal. Peacock, работающий только на североамериканском рынке, будет использовать новые возможности в первую очередь для спортивных трансляций.

Платформа подтвердила, что в течение текущего года постепенно запустит прямые спортивные трансляции в форматах Dolby Vision HDR и Dolby Atmos. Технология Dolby Vision расширяет динамический диапазон изображения, что позволяет лучше отображать детали в светлых и темных участках кадра. Особенно это заметно в сценах, где части игрового поля находятся в тени облаков. Более широкий цветовой охват HDR обеспечивает более насыщенные оттенки, в частности естественное воспроизведение зелени травы на спортивных аренах.

Dolby Atmos усиливает ощущение погружения благодаря пространственному воспроизведению атмосферы стадиона и шума трибун. Peacock уже подтвердил применение обеих технологий для трансляций Sunday Night Football, матчей Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и профессиональной бейсбольной лиги (MLB). В то же время представители сервиса не уточнили, будет ли применяться в спортивных трансляциях стандартный Dolby Vision или именно новая версия Dolby Vision 2.

Деталей о технических характеристиках Dolby Vision 2 пока немного. Ни Dolby, ни Peacock не обнародовали перечень конкретных фильмов или сериалов в новом формате, а также не прокомментировали список совместимых устройств для воспроизведения. Впрочем, на выставке CES 2026 производитель телевизоров Hisense анонсировал поддержку Dolby Vision 2 через будущие обновления микропрограммы. Компания TCL, в свою очередь, заявила о внедрении формата Dolby Vision 2 Max, который также будет добавлен через обновление программного обеспечения.