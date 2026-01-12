lifecell начал тестирование 5G во Львове

Мобильный оператор lifecell включил тестовую сеть пятого поколения во Львове на частотах 3500 МГц. Абоненты компании могут пользоваться новым стандартом связи в центре города и вблизи Главного железнодорожного вокзала, если имеют совместимое устройство и USIM или eSIM-карту. Пользование сетью пятого поколения не требует дополнительной платы, сообщает пресс-служба lifecell.

Технология работает по стандарту NSA (Non-Standalone), который предусматривает совместную работу 5G-радиочасти с действующей инфраструктурой 4G. Такая архитектура позволяет управлять обменом данными между абонентским оборудованием и сетью через существующие системы четвертого поколения. Благодаря этому оператор может быстро развертывать 5G на имеющейся базе и анализировать поведение сети при реальной нагрузке.

Ширина канала составляет 100 МГц, что в пять раз превышает показатель 4G с ограничением в 20 МГц. Благодаря современным методам обработки сигнала система обеспечивает передачу больших объемов данных и быстрый одномоментный доступ к сети в многолюдных местах без дополнительных базовых станций.

Пятое поколение позволяет достигать пиковых скоростей более 1 Гбит/с и средних показателей, в десять раз превышающих LTE. Такая производительность обеспечивает пользователям беспрепятственный доступ к облачным сервисам, просмотр видео высокого качества без задержек, быструю загрузку больших файлов, онлайн-игры и использование технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Кроме того, новая сеть открывает возможности для развития экосистем интернета вещей (IoT) в городских сервисах и бизнес-приложениях.

В настоящее время зона покрытия охватывает центральную часть Львова, в частности площадь Рынок и прилегающие улицы в радиусе около 700 метров от Ратуши, а также район Главного железнодорожного вокзала. Доступность 5G-сигнала зависит от конкретного местоположения и плотности застройки, а внутри помещений соединение может быть ограниченным.

Для подключения к сети абонентам нужны USIM или eSIM, смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц), актуальная версия операционной системы и активный тарифный план. По данным lifecell, 29% всех устройств в сети оператора технически поддерживают 5G, а в крупных городах этот показатель достигает 40%. При этом 99% таких терминалов совместимы с диапазоном 3500 МГц, а около 90% 5G-устройств приходится на Apple, Samsung и Xiaomi. Программная поддержка пятого поколения активирована у подавляющего большинства производителей.

«Львов всегда отличался как город инноваций, и для lifecell он уже не впервые становится стартовой площадкой для запуска новых технологий. Именно в городе Льва мы впервые в Украине запустили 3G в 2015 году, а сегодня даем старт 5G. Запуск нового поколения связи позволит нам протестировать работу сети в условиях активных пользователей и реальной нагрузки, объективно оценить готовность сети к масштабированию и сформировать оптимальный подход для полноценного внедрения 5G в Украине», — отметил Михаил Шелемба, директор lifecell.

По результатам тестирования во Львове проект распространят на другие украинские города. Пилотная сеть будет работать до получения полноценных коммерческих лицензий на частоты пятого поколения.

Напомним, сегодня, 12 января, Vodafone Украина также запустил открытое тестирование сети пятого поколения во Львове на частотах 3500 МГц.