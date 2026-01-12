Леонардо Ди Каприо спрогнозировал упадок кинопроката из-за стриминга

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо выразил обеспокоенность перспективами классического кинопроката. По его мнению, кинотеатры рискуют утратить статус массового развлечения и превратиться в узкоспециализированные заведения для небольшого круга посетителей. Об этом актер заявил в интервью The Times.

Ди Каприо сравнил возможное будущее киноиндустрии с эволюцией джазовой музыки. По его мнению, кинозалы могут повторить путь джаз-баров, превратившись из общедоступных развлекательных центров в камерные пространства для ценителей. Такую трансформацию обусловливают стремительные изменения в потребительских привычках зрителей.

«Все меняется с молниеносной скоростью. Сначала из кинотеатров исчезли документальные фильмы. Теперь и драмы показывают только ограниченное время, а люди ждут, чтобы посмотреть их сразу на стриминговых платформах. Кинотеатры могут стать такими же нишевыми, как и джаз-бары», — заявил Ди Каприо.

В то же время актер выразил надежду, что традиционный кинопрокат сохранится для определенной категории проектов. Он считает, что большие экраны и дальше останутся важной площадкой для режиссеров с ярким авторским стилем и уникальным художественным видением.

Высказывание актера прозвучало на фоне активных дискуссий в медиаиндустрии о сосуществовании традиционного проката и стриминговых сервисов. В частности, Netflix, который ведет переговоры о приобретении Warner Bros., рассматривает модель выпуска фильмов в кинотеатрах сроком всего 17 дней. Такая стратегия вызвала критику ведущих киносетей, которые настаивают на более длительном эксклюзивном прокатном окне.