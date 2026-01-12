Китай официально зарегистрировал в Международном союзе электросвязи (МСЭ) заявку на развертывание масштабной спутниковой сети — более 200 000 аппаратов на низкой околоземной орбите. Цель проекта — создать глобальную систему интернет-доступа, которая станет прямым конкурентом американской Starlink. Документацию с сведениями о радиочастотных диапазонах и орбитальных параметрах передали в МСЭ в декабре прошлого года, сообщает Global Times.

Такой масштаб инициативы показывает, что Пекин рассматривает космический интернет как приоритетную национальную задачу. В то же время подача заявки — это лишь начальный этап. Для фактического запуска спутников необходимо одобрение МСЭ и согласование с другими странами-участницами организации.

- Реклама -

Проект будет реализовывать новосозданный Радиоинновационный институт, который официально начал работу 30 декабря 2025 года в Новом районе Сюньань. Учреждение специализируется на радиоэлектронных технологиях и имеет государственную поддержку. В его состав вошли семь профильных организаций, в частности Государственный центр радиомониторинга и China Satellite Network Group — оператор китайской спутниковой инфраструктуры. Именно China Satellite Network Group реализует проект группировки Guowang, которая, как ожидается, будет состоять из 12 992 спутников.

Институт должен оптимально использовать радиочастотный ресурс и развивать спутниковую индустрию — это его ключевые задачи. Заявки в МСЭ охватывают более десятка различных спутниковых систем — от небольших конфигураций с несколькими десятками аппаратов до масштабных группировок. Крупнейшие из них — CTC-1 и CTC-2, разработанные Радиоинновационным институтом. Каждый из проектов предусматривает 96 714 спутников.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Кроме Радиоинновационного института, заявки на размещение спутников подали и другие китайские компании. Телекоммуникационный оператор China Mobile планирует запустить 2520 аппаратов в рамках сети ChinaMobile-L1. Компания Yuanxin Satellite обратилась за разрешением развернуть 1296 спутников для системы SailSpace-1, а Guodian Gaoke предложила проект Tianqi-3G с 1132 спутниками.

Регистрация заявки в МСЭ — это лишь первый шаг к реализации амбициозного плана. Чтобы построить и запустить сотни тысяч спутников, понадобятся годы труда и значительные финансовые вложения. Успех зависит от стабильного финансирования, решения сложных инженерных задач и координации с другими странами в рамках МСЭ — необходимо согласовать использование частотного спектра и орбитальных позиций.

Несмотря на очевидные вызовы, создание Радиоинновационного института может ускорить китайские планы. Консолидация ресурсов различных организаций, доступ к внутреннему рынку и мощная производственная база помогают китайским компаниям быстрее сокращать отставание от SpaceX, которая уже эксплуатирует тысячи спутников Starlink и обеспечивает интернет-покрытие в планетарных масштабах.

Китай активно наращивает темпы развертывания спутниковых систем. Государственная корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) недавно завершила очередной этап развития низкоорбитальной сети связи SatNet — ракета-носитель CZ-8A вывела на орбиту аппараты 17-й группы проекта.