«Киевстар» запустил тестовую 5G-сеть в центре Львова

12 января оператор «Киевстар» запустил пилотную зону мобильной связи пятого поколения в исторической части Львова. Это первый локальный пилотный 5G-проект компании, реализованный в рамках правительственной инициативы Министерства цифровой трансформации Украины (Минцифры). Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Тестирование технологии проходит в городской среде для проверки ее эффективности. После завершения львовского этапа правительство расширит географию пилотных проектов на Бородянку и Харьков, а впоследствии — на Киев и Одессу. Локации выбирали с учетом плотности населения и уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. В то же время масштабное коммерческое внедрение 5G станет возможным только после завершения войны.

«Даже в разгар полномасштабной войны, под постоянными атаками россиян на инфраструктуру и блэкаутами, Украина продолжает двигаться вперед и развивать инновации в телеком-сфере. Запуск пилота 5G во Львове — это важный шаг, над которым мы совместно работали с мобильными операторами. Львов — только первый город. Скоро начнем пилотные проекты 5G также в Бородянке и Харькове. Наша цель — чтобы в любых условиях украинцы оставались на связи и имели доступ к передовым технологиям», — заявил Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Оператор уже установил базовые станции нового стандарта в историческом центре города. Подготовка к запуску включала комплексную модернизацию всех сегментов сети и проверку совместимости оборудования с военными системами. Предварительные испытания «Киевстар» провел в феврале 2024 года на территории главного офиса в столице, что подтвердило техническую готовность инфраструктуры. Технология будет работать в двух частотных диапазонах: 3500 МГц будет обеспечивать высокую скорость передачи данных, а 700 МГц будет расширять зону покрытия.

«Несмотря на войну, Украина продолжает свое технологическое развитие. Пилотный запуск 5G во Львове — это еще одно подтверждение нашей устойчивости и стратегического курса на цифровую трансформацию, ведь этот проект не только о высокой скорости передачи данных, но и о масштабности, ответственности и лидерстве», — отметил СЕО «Киевстар» Александр Комаров.

Во время тестовых измерений во Львове при минимальной нагрузке на сеть скорость загрузки в сети 5G достигла 2,4 Гбит/с. Это значительно превышает возможности четвертого поколения, хотя стандарт 4G и в дальнейшем останется основным для большинства пользователей смартфонов. Благодаря модернизации в отдельных локациях пиковая скорость 4G-сети «Киевстар» при минимальной нагрузке уже превышает 1 Гбит/с, что приближается к начальным показателям 5G. После коммерческого запуска технологии и увеличения количества пользователей реальные показатели скорости могут меняться в зависимости от нагрузки на сеть.

Для использования новой технологии абонентам необходим смартфон с поддержкой 5G, SIM-карта USIM, идентичная той, что используется в 4G-сетях, и нахождение в зоне покрытия сети пятого поколения. Тарификация будет осуществляться по действующему тарифному плану клиента без дополнительных платежей.

Параллельно с «Киевстар» открытое тестирование 5G во Львове сегодня запустили также Vodafone и lifecell. Операторы включили тестовые сети пятого поколения на частотах 3500 МГц.