С 7 апреля 2026 года мобильный оператор «Киевстар» начнет очередной этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Компания отключит технологию 3G в Ровенской, Волынской, Черкасской и Черниговской областях, перераспределив частотный ресурс в пользу сети 4G. Об этом сообщается на сайте оператора.

Решение об отключении устаревшей технологии входит в долгосрочную стратегию развития телекоммуникационной сети компании. Отключение 3G улучшит скорость и качество работы 4G, а также подготовит инфраструктуру к будущему запуску сетей 5G.

В Ровенской области изменения коснутся областного центра Ровно, а также городов Острог, Березне, Костополь, Клевань и Ровенского района. В то же время на Волыни модернизация охватит Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий и Владимир-Волынский районы.

В Черкасской области оператор отключит 3G в городах Звенигородка и Жашков, а также в Звенигородском и Уманском районах. В свою очередь, в Черниговской области изменения коснутся городов Бахмач, Носовка, Новгород-Северский, а также Нежинского, Новгород-Северского и Корюковского районов.

Напомним, «Киевстар» 24 февраля 2026 года проведет аналогичную модернизацию в Закарпатье, перераспределив частоты диапазона 2100 МГц для повышения скорости мобильного интернета в нескольких городах и районах региона.