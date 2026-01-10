Оборонная компания Indra приобрела спутникового оператора Hispasat

Испанская технологическая и оборонная компания Indra завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций спутникового оператора Hispasat. Транзакция предусматривала покупку 89,68% акций у инфраструктурной компании Redeia за 725 млн евро. О завершении сделки Indra объявила 30 декабря 2025 года, пишет Broadband TV News.

Сделка также предусматривает получение контроля над Hisdesat — дочерней структурой Hispasat, специализирующейся на военных спутниковых системах. Приобретение соответствует стратегическому курсу компании, 28% которой принадлежит испанскому государству, на усиление позиций в сегменте электроники для обороны и аэрокосмической отрасли.

Среди ключевых проектов, в которых участвует Hispasat, стоит отметить европейскую программу IRIS². Эта инициатива Европейского Союза направлена на создание защищенной спутниковой сети связи. По планам, к 2030 году должна заработать орбитальная группировка из 290 спутников на низкой земной орбите (LEO) и средней земной орбите (MEO).

Напомним, Redeia купила Hispasat в 2019 году, заплатив за компанию 949 млн евро. Таким образом, текущая цена продажи на 224 млн евро меньше предыдущей транзакции.