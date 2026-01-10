Итальянский регулятор оштрафовал Cloudflare на €14,2 млн за отказ блокировать пиратские сайты

Итальянский регулятор в сфере связи AGCOM наложил на американскую компанию Cloudflare штраф в размере 14,2 млн евро. Причиной стал отказ провайдера выполнять распоряжение о блокировке пиратского контента через публичный DNS-сервер 1.1.1.1. Об этом сообщает Межа со ссылкой на TorrentFreak.

Конфликт возник из-за позиции компании, которая заявила, что ввести такие меры «невозможно» без критического ухудшения работы сервиса. Однако регулятор отверг этот аргумент и заявил, что Cloudflare не может считаться нейтральным техническим посредником. По оценкам AGCOM, около 70% веб-ресурсов, на которые распространяются антипиратские ограничения в стране, используют инфраструктуру Cloudflare, чтобы обойти стандартные блокировки.

В документе регулятор подчеркивает ключевую роль компании для обеспечения соблюдения национального законодательства о защите авторских прав. Поэтому сотрудничество с Cloudflare считается необходимым условием для эффективной работы системы противодействия пиратству. Это решение стало одним из крупнейших финансовых взысканий в сфере интеллектуальной собственности в Европе.

В ходе рассмотрения дела представители Cloudflare последовательно оспаривали предъявленные претензии. Компания критиковала систему Piracy Shield за недостаточную прозрачность процедур и отсутствие надлежащих механизмов обжалования блокировок. В частности, указывала на риски ошибочной блокировки легитимных ресурсов из-за автоматизированной системы выявления нарушений.

Ожидается, что Cloudflare обжалует это решение в суде. Этот прецедент может повлиять на других операторов публичных DNS-серверов, таких как Google Public DNS и OpenDNS от Cisco. В свою очередь AGCOM подтверждает намерение и дальше проводить жесткую политику по выполнению антипиратского законодательства в Италии.

Система Piracy Shield заработала в феврале 2024 года в рамках национальной инициативы по противодействию онлайн-пиратству. За год работы она заблокировала 65 тысяч доменных имен и 14 тысяч IP-адресов, которые использовались для незаконного распространения контента, защищенного авторским правом.

Стоит отметить, что это не первый конфликт Cloudflare с итальянской юстицией. Еще в 2021 году миланский суд обязал компанию прекратить предоставлять услуги нелегальным IPTV-сервисам в стране.