Домашний интернет Vodafone лучше «Киевстар» в большинстве тестов — nPerf

НовостиТелеком
Рейтинг провайдерів фіксованого інтернету України

Французская аналитическая компания nPerf опубликовала результаты ежегодного тестирования качества домашнего интернета в Украине за 2025 год. Согласно исследованию, Vodafone опередил «Киевстар» по большинству показателей.

В этом году в исследование были включены только два провайдера — Vodafone и «Киевстар», тогда как в предыдущие годы аналитики сравнивали больше украинских операторов домашнего интернета. По результатам тестирования качества услуг Vodafone продемонстрировал преимущество почти во всех категориях.

Наибольший разрыв наблюдается в скорости загрузки данных. В частности, Vodafone обеспечивает среднюю скорость 200,48 Мб/с, тогда как показатель «Киевстар» составляет 109,04 Мб/с. Выгрузка также происходит быстрее у первого оператора — 196,4 Мб/с по сравнению со 127,8 Мб/с у конкурента.

Домашній інтернет Vodafone кращий за «Київстар» – дослідження nPerf

Vodafone также показал лучшие результаты при загрузке веб-страниц и обеспечил более стабильное воспроизведение видеоконтента. Однако по показателю задержки преимущество одержал «Киевстар» — 18,32 миллисекунды против 22,40 мс у Vodafone.

Несмотря на техническое преимущество Vodafone, «Киевстар» остается более популярным среди украинцев. По статистике nPerf, доля абонентов составляет 66% у «Киевстар» против 34% у Vodafone.

Компания nPerf не объяснила, почему сузила перечень исследуемых провайдеров. Для сравнения: прошлогоднее исследование признало лидером оператора Vega, а в течение нескольких предыдущих лет первенство удерживала Сеть Ланет.

Стоит отметить, что «Киевстар» и Vodafone возглавили рейтинг nPerf по качеству мобильного интернета в Украине в 2024 году. Результаты аналогичного исследования за 2025 год ожидаются в течение ближайших недель.

