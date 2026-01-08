Warner Bros. Discovery отклонила предложение Paramount на $108,4 млрд

Руководство медиакорпорации Warner Bros. Discovery (WBD) единогласно отклонило пересмотренное предложение о приобретении от группы компаний Paramount Skydance. Об этом сообщает Reuters.

В обращении к акционерам, обнародованном в среду, совет директоров WBD отметил, что предложенная сделка предусматривает «чрезмерный объем долгового финансирования», а это создает дополнительные риски для ее завершения. В то же время компания подтвердила, что поддерживает конкурентное предложение от стриминговой платформы Netflix на сумму $82,7 млрд — оно касается приобретения кино- и телевизионных студий вместе с другими активами.

В начале декабря 2025 года компании Paramount и Skydance повысили свою оценку активов WBD до $108,4 млрд. Впоследствии Paramount дополнил предложение еще и личными гарантиями Ларри Эллисона. Эти шаги стали очередным этапом в борьбе между Paramount и Netflix за контроль над развлекательной корпорацией.

Борьба за Warner Bros. Discovery обусловлена прежде всего огромной библиотекой контента компании. В нее входят такие успешные франшизы, как «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Друзья» и вселенная DC Comics. Также WBD владеет правами на культовые фильмы — в частности «Касабланку» и «Гражданина Кейна».

Стоит отметить, что рыночная капитализация участников сделки существенно различается. Paramount оценивают примерно в $14 млрд, тогда как Netflix имеет капитализацию около $400 млрд — это дает компании значительные финансовые преимущества.