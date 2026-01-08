UARU

UARU

В Украине запретил ещё пять российских OTT-платформ

Новости
Засідання Нацради

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания дополнил официальный перечень запрещенных аудиовизуальных медиасервисов пятью новыми российскими платформами. Соответствующее решение медиарегулятор принял 8 января 2026 года на своем заседании.

В список запрещенных сервисов добавили onelike.tv, Smotret TV, telik.top, VITS TV и «Магия ТВ». Решение приняли на основании обращений Общественного союза «Инициатива Чистое Небо» и по результатам собственного исследования регулятора.

Нацсовет установил, что все пять платформ ориентированы на территорию и аудиторию государства-агрессора. В частности, сервисы используют русский как основной язык интерфейса, предоставляют доступ как минимум к одному запрещенному российскому телеканалу и размещают рекламу для аудитории государства-агрессора.

После принятия решения общее количество запрещенных медиасервисов в перечне составляет 61. Теперь Нацсовет в течение трех рабочих дней обратится в Национальную комиссию, регулирующую сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), по поводу ограничения доступа к этим ресурсам.

Поставщики электронных коммуникационных услуг должны ограничить доступ к веб-сайтам oneliketv.net, smotrettv.com, telik.top, vits.tv и magtv.top на территории Украины.

Напомним, 4 декабря 2025 года Нацсовет запретил семь российских онлайн-кинотеатров, продолжая политику ограничения распространения медиаконтента государства-агрессора в украинском информационном пространстве.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
