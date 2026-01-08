Парламентский телеканал «Рада» не участвует в телемарафоне с начала года

Державний телеканал «Рада» припинив мовлення в телемарафоні «Єдині новини» з початку 2026 року. При цьому 29-30 грудня мовник також не виходив у марафоні, а останній ефір парламентського каналу відбувся 31 грудня 2025 року — тоді вийшов підсумковий випуск новин. Про це повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на результати власного моніторингу.

Вечером 7 января канал не вернулся к обычному графику вещания в телемарафоне. Обычно «Рада» выходила в эфир каждый понедельник с 06:00 до 12:00, каждый вторник с 12:00 до 18:00 и каждую среду с 18:00 до полуночи. Таким образом, вещатель пропустил уже несколько запланированных слотов в январе.

Два источника издания сообщают, что телеканал официально не объявлял о выходе из марафона, поскольку рассчитывает вернуться в эфир в ближайшие недели. Причиной паузы могут быть бюрократические процедуры, связанные с бюджетными программами финансирования производства контента для парламентского канала. По данным источника «Детектора медиа», участвующего в производстве телемарафона, продакшн ООО «Кинокит», создающий контент для «Рады», также приостановил работу.

Главный редактор компании «Кинокит» Наталья Яструбенко не прокомментировала запрос «Детектора медиа». В то же время исполняющий обязанности (и.о.) директора телеканала Вячеслав Петренко уклонился от ответа на вопрос, лишь отметив, что канал уже давал письменный ответ.

В письменном запросе издание спрашивало, проводил ли вещатель художественные конкурсы на производство контента для телемарафона и из какой бюджетной программы будут выделять средства в 2026 году. Вместо этого «Рада» 30 декабря прислала ответ об определении распорядителя информации. В письме отмечалось, что распорядитель публичной информации может предоставить только ту информацию, которую он создал в соответствии со своим правовым статусом и которой владеет.

Портал Prozorro по состоянию на 7 января не содержит данных о проведении художественных конкурсов или тендеров на закупку контента для телеканала на текущий год. Это может свидетельствовать, что процедура финансирования производства контента для марафона до сих пор не оформлена.

Ранее, 24 декабря 2025 года, три независимых источника сообщили «Детектору медиа», что руководство «Кинокита» проинформировало сотрудников о прекращении деятельности продакшна и выходе из производства контента для «Единых новостей». По словам двух собеседников, компания за восемь месяцев накопила задолженность по аренде и столкнулась с финансовыми трудностями при выплате зарплат. Сотрудникам предложили оформить отпуска за свой счет сроком на два месяца.

По данным других источников издания, ситуация могла осложниться из-за того, что в утвержденном государственном бюджете на 2026 год финансирование двух программ, предусмотренных для Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио), вероятно, осталось в Министерстве культуры из-за технической ошибки. Тогда Наталья Яструбенко не ответила на вопрос издания, а Вячеслав Петренко заявил, что «впервые слышит» о закрытии продакшна и о возможном выходе канала из марафона.

Еще 5 декабря источники «Детектор медиа» информировали о подготовке к сокращениям в команде производителей марафона для парламентского телеканала. В то же время «Кинокит» и «Рада» опровергли эту информацию.

Контент для государственного телеканала «Рада» с конца 2021 года производит ООО «Кинокит». С 2022 года компания стабильно побеждает в художественных конкурсах на производство марафона для парламентского канала. Журналисты Bihus.Info ранее сообщали о возможных связях «Кинокита» с бывшим заместителем экс-главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Телеканал «Рада» объяснял невозможность самостоятельного производства марафона устаревшим оборудованием, расположением студий в правительственном квартале и отсутствием собственных корпунктов.

В 2025 году парламентский телеканал получил от государства 101,5 миллиона гривен на производство марафона «Единые новости». Художественный конкурс на производство контента традиционно выиграло ООО «Кинокит».

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, инициированный Кабинетом Министров, который должен урегулировать статус и основы деятельности субъекта в сфере парламентского вещания. Документ определяет основные задачи телеканала «Рада»: трансляция открытых пленарных заседаний, парламентских слушаний и заседаний комитетов, обеспечение равного доступа к эфиру представителей всех депутатских фракций и групп, а также внефракционных депутатов.