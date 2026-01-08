Mitsubishi и AT&T заключили соглашение о внедрении 5G в автомобили

Американское подразделение Mitsubishi Motors заключило соглашение с телекоммуникационным оператором AT&T об оснащении кроссовера Outlander 2026 модельного года 5G-связью. Новое решение обеспечит более быструю работу мультимедийной системы и навигацию с текущими данными в реальном времени. Об этом сообщает Mitsubishi Motors.

Подключение к сети AT&T позволит автопроизводителю удаленно устанавливать обновления операционной системы и патчи безопасности для бортовых компьютеров. Такое решение устраняет необходимость посещать сервисные центры для программного обслуживания автомобиля. Компания планирует постепенно внедрить 5G и в других моделях своего модельного ряда.

Технология станет основой для расширения платформы Mitsubishi Connected Car Services. Большая пропускная способность канала передачи данных ускорит запуск новых цифровых функций и увеличит скорость отклика интерактивных сервисов для пользователей. Производитель отметил, что поддержка 5G заложена в аппаратную архитектуру Outlander нового поколения еще на этапе проектирования.

Оператор AT&T подчеркивает преимущества своей инфраструктуры для автомобильного сектора. Сети 5G обеспечивают меньшую задержку сигнала, более высокую скорость передачи информации и более широкий диапазон частот по сравнению с технологиями предыдущих поколений. Компания также подчеркивает разветвленное покрытие автомагистралей на территории Соединенных Штатов и позиционирует себя как одного из лидеров в сфере подключенных автомобилей.

Интеграция 5G в автомобильную индустрию набирает обороты в разных регионах мира. Китайский производитель электроники OPPO и немецкий автоконцерн Audi ранее заключили глобальное соглашение о взаимном лицензировании патентов в области сотовой связи, в том числе и 5G.