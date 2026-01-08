UARU

UARU

Mitsubishi и AT&T заключили соглашение о внедрении 5G в автомобили

Новости
Mitsubishi Outlander Infotainment Screen

Американское подразделение Mitsubishi Motors заключило соглашение с телекоммуникационным оператором AT&T об оснащении кроссовера Outlander 2026 модельного года 5G-связью. Новое решение обеспечит более быструю работу мультимедийной системы и навигацию с текущими данными в реальном времени. Об этом сообщает Mitsubishi Motors.

Подключение к сети AT&T позволит автопроизводителю удаленно устанавливать обновления операционной системы и патчи безопасности для бортовых компьютеров. Такое решение устраняет необходимость посещать сервисные центры для программного обслуживания автомобиля. Компания планирует постепенно внедрить 5G и в других моделях своего модельного ряда.

- Реклама -

Технология станет основой для расширения платформы Mitsubishi Connected Car Services. Большая пропускная способность канала передачи данных ускорит запуск новых цифровых функций и увеличит скорость отклика интерактивных сервисов для пользователей. Производитель отметил, что поддержка 5G заложена в аппаратную архитектуру Outlander нового поколения еще на этапе проектирования.

Оператор AT&T подчеркивает преимущества своей инфраструктуры для автомобильного сектора. Сети 5G обеспечивают меньшую задержку сигнала, более высокую скорость передачи информации и более широкий диапазон частот по сравнению с технологиями предыдущих поколений. Компания также подчеркивает разветвленное покрытие автомагистралей на территории Соединенных Штатов и позиционирует себя как одного из лидеров в сфере подключенных автомобилей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Интеграция 5G в автомобильную индустрию набирает обороты в разных регионах мира. Китайский производитель электроники OPPO и немецкий автоконцерн Audi ранее заключили глобальное соглашение о взаимном лицензировании патентов в области сотовой связи, в том числе и 5G.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Украине запретил ещё пять российских OTT-платформ

Нацсовет запретил еще 5 российских стриминговых платформ. Всего в списке запрещенных уже 61 медиасервис государства-агрессора.
Новости

ASUS представила ROG NeoCore — первый в мире маршрутизатор с Wi-Fi 8

ASUS представила на CES 2026 первый маршрутизатор с Wi-Fi 8. Новый стандарт обеспечивает вдвое большую пропускную способность.
Новости

FILM.UA Group показала трейлер мистического фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

FILM.UA Group представила трейлер мистической ленты «Мавка. Настоящий миф». Фильм выйдет в украинский прокат 1 марта 2026 года одновременно во всех кинотеатрах.
Новости

Гетманцев: провайдеры интернета увеличили налоговые отчисления и средние зарплаты

Провайдеры интернета за 11 месяцев 2025 года перечислили 6,1 млрд грн налогов — на 48,5% больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата в отрасли выросла до 17,9 тыс. грн.
Новости

LG представила обновленный беспроводной телевизор-обои толщиной 9 мм

Компания LG представила LG OLED evo W6 — обновленный телевизор-обои толщиной 9 мм. Модель получила беспроводную передачу данных и рекордную яркость.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить