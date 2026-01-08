LG представила обновленный беспроводной телевизор-обои толщиной 9 мм

Компания LG Electronics анонсировала обновленную линейку OLED-телевизоров на выставке CES 2026. Главным событием презентации стало возвращение легендарной серии «Wallpaper» — модели LG OLED evo W6, сочетающей фирменный ультратонкий дизайн с технологией беспроводной передачи данных True Wireless и новой разработкой Hyper Radiant Color. Об этом говорится в пресс-релизе LG Electronics.

Модель W6 возрождает концепцию телевизора-обоев, впервые представленную в 2017 году. Новое поколение получило толщину корпуса всего 9 мм благодаря полному переосмыслению внутренней архитектуры и миниатюризации ключевых компонентов. При этом компания сохранила конструктивную прочность изделия.

Обновленное настенное крепление обеспечивает плотное прилегание панели к стене по всей плоскости. Такое решение позволяет телевизору практически слиться с поверхностью, полностью реализуя философию дизайна «Wallpaper».

Технология LG True Wireless решает проблему кабелей, вынося все интерфейсы в отдельный блок Zero Connect Box. Этот модуль можно расположить на расстоянии до 10 метров от экрана. Система обеспечивает передачу 4K-видео и аудио без видимой потери качества, сохраняя при этом минималистичный вид панели.

Технологическим прорывом стала система Hyper Radiant Color, которая поднимает характеристики OLED на новый уровень. Модель оснащена модулем Brightness Booster Ultra, который обеспечивает яркость в 3,9 раза выше по сравнению с обычными OLED-телевизорами. В то же время улучшилось воспроизведение черного цвета и цветовая палитра.

Для комфортного просмотра в ярко освещенных помещениях телевизор получил специально разработанный экран с самым низким среди всех моделей LG уровнем отражения. Эта разработка принесла изделию первую в отрасли сертификацию Reflection Free Premium от компании Intertek. Идеальный Черный и Идеальные Цвета, которыми известны дисплеи OLED-телевизоров LG, подтверждены сертификацией UL Solutions.

Координацию визуальных усовершенствований обеспечивает новый процессор α (Alpha) 11 AI Gen3, оснащенный нейронным процессорным блоком (NPU), производительность которого выросла в 5,6 раза. Увеличенная вычислительная мощность реализована в системе Dual AI Engine, использующей параллельные алгоритмы для одновременного уменьшения шума и сохранения естественной текстуры изображения. В отличие от традиционных процессоров, новый чип формирует сбалансированное изображение без эффекта чрезмерной резкости.

Сервис LG Gallery+ дополняет функциональность телевизора-обоев возможностью адаптировать жилое пространство к собственным предпочтениям пользователя. Платформа предлагает более 4500 визуальных материалов — от кинематографических сцен до личных фото и изображений, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Контент сопровождается фоновой музыкой, подобранной в соответствии с настроением. Сервис доступен во всей линейке телевизоров LG.

Игровые возможности представлены поддержкой частоты обновления 4K 165 Гц в моделях OLED evo 2026 года вместе с технологиями NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium для плавной игры без разрывов изображения. Время отклика пикселя составляет 0,1 мс, а режим Auto Low Latency Mode (ALLM) обеспечивает низкую задержку для требовательных геймеров.

Платформа webOS получила функцию Voice ID, которая распознает пользователя по голосу и мгновенно адаптирует интерфейс к соответствующему профилю. Это дает доступ к персонализированному главному экрану «Моя страница» с собственными виджетами и приложениями. Возможности Multi-AI объединяют Google Gemini и Microsoft Copilot для голосовых запросов и получения персонализированных ответов.

Обновленный AI Concierge улучшает просмотр благодаря быстрому исследованию информации, связанной с контентом. Функция «In This Scene» предоставляет подробную информацию об актерском составе и позволяет создавать изображения с помощью ИИ. Защиту данных обеспечивает система LG Shield — лауреат награды CES 2026 Innovation Award, использующая передовые технологии шифрования и безопасности.

«Телевизор Wallpaper воплощает гармоничное сочетание нашего лидерства в области беспроводных телевизоров, инноваций в формфакторе и 13-летнего опыта совершенства OLED», — отметил Пак Хён-се, президент подразделения LG Media Entertainment Solution Company.

LG сохраняет лидерство на рынке OLED-телевизоров на протяжении 13 лет подряд. Компания продолжает задавать стандарты отрасли, представляя полную линейку OLED evo 2026 года с технологией Hyper Radiant Color в каждой модели.

Помимо серии Wallpaper, на выставке CES 2026 компания также представила телевизор LG Gallery — первое устройство в формате художественного полотна. Новинка предназначена для тех, кто ценит дизайн интерьера и стремится создать дома атмосферу артпространства.