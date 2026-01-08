UARU

Гетманцев: провайдеры интернета увеличили налоговые отчисления и средние зарплаты

Телеком-провайдер

Операторы фиксированной интернет-связи в Украине за одиннадцать месяцев 2025 года перечислили в государственный бюджет 6,1 млрд грн налогов. Это на 48,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Такую информацию обнародовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года, когда отрасль уплатила 4,1 млрд грн, прирост за одиннадцать месяцев 2025 года составил 2 млрд грн. В то же время выросла и средняя заработная плата работников сектора. Если в октябре 2024 года она составляла 14,1 тыс. грн, то через год достигла 17,9 тыс. грн, что составляет увеличение на 26,9%.

Подробная структура налоговых поступлений от провайдеров домашнего интернета за одиннадцать месяцев 2025 года такова:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор — 1,9 млрд грн (рост на 61%);
  • налог на прибыль предприятий — 0,6 млрд грн (увеличение на 25,8%);
  • налог на добавленную стоимость (НДС) — 3,27 млрд грн (рост на 58,1%).

Кроме абсолютных показателей, изменился и уровень уплаты НДС. Этот показатель вырос с 8,61% до 9,71%, что свидетельствует о повышении финансовой дисциплины в отрасли.

Несмотря на положительную динамику налоговых поступлений, парламентарий отметил проблемные аспекты работы отрасли. В частности, отдельные операторы продолжают практику дробления бизнеса. В то же время деятельность Бюро экономической безопасности (БЭБ) по противодействию таким нарушениям и привлечению виновных к ответственности до сих пор не стала системной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
