FILM.UA Group показала трейлер мистического фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

Украинская кинокомпания FILM.UA Group обнародовала официальный трейлер мистического фильма «Мавка. Настоящий миф». Премьера фильма состоится 1 марта 2026 года.

Фильм снят при поддержке «Нового канала». Он рассказывает историю, навеянную аутентичными украинскими легендами. Действие происходит в древних лесах Украины накануне Короткой ночи, когда мифические существа выходят из Темного озера. Сюжет вращается вокруг романтической истории Мавки и биолога Лукьяна, чьи чувства нарушают законы мистического мира.

“МАВКА. СПРАВЖНІЙ МІФ” | ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР | У КІНО З 1 БЕРЕЗНЯ

Продюсер фильма Анна Елисеева отметила, что вселенная «Мавки» расширяется. Проект показывает другую интерпретацию образа Мавки, более близкую к истокам украинской демонологии и народных преданий. Для международного рынка это понятный формат романтического фэнтези с уникальным украинским культурным кодом.

Ленту сняла режиссер Катя Царик, сценарий написал Ярослав Войцешек. Главные роли в фильме сыграли Арина Бочарова (Мавка) и Иван Довженко (Лукьян). В актерский состав также вошли Вячеслав Довженко, Юлия Буйновская, Анастасия Янкова, Алеся Романова, Эдуард Поляков и другие.

Центральный конфликт фильма возникает после того, как Мавка спасает Лукьяна, а не губит его в таинственном лесном озере, как того требуют законы мистического мира. Из-за этого русалки и другие опасные существа пытаются перетянуть героиню на темную сторону.

Премьера фильма состоится одновременно во всех кинотеатрах Украины.