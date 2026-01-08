UARU

UARU

FILM.UA Group показала трейлер мистического фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

НовостиКино
FILM.UA показала трейлер фільму «Мавка. Справжній міф»

Украинская кинокомпания FILM.UA Group обнародовала официальный трейлер мистического фильма «Мавка. Настоящий миф». Премьера фильма состоится 1 марта 2026 года.

Фильм снят при поддержке «Нового канала». Он рассказывает историю, навеянную аутентичными украинскими легендами. Действие происходит в древних лесах Украины накануне Короткой ночи, когда мифические существа выходят из Темного озера. Сюжет вращается вокруг романтической истории Мавки и биолога Лукьяна, чьи чувства нарушают законы мистического мира.

- Реклама -
“МАВКА. СПРАВЖНІЙ МІФ” | ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР | У КІНО З 1 БЕРЕЗНЯ

Продюсер фильма Анна Елисеева отметила, что вселенная «Мавки» расширяется. Проект показывает другую интерпретацию образа Мавки, более близкую к истокам украинской демонологии и народных преданий. Для международного рынка это понятный формат романтического фэнтези с уникальным украинским культурным кодом.

Ленту сняла режиссер Катя Царик, сценарий написал Ярослав Войцешек. Главные роли в фильме сыграли Арина Бочарова (Мавка) и Иван Довженко (Лукьян). В актерский состав также вошли Вячеслав Довженко, Юлия Буйновская, Анастасия Янкова, Алеся Романова, Эдуард Поляков и другие.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Центральный конфликт фильма возникает после того, как Мавка спасает Лукьяна, а не губит его в таинственном лесном озере, как того требуют законы мистического мира. Из-за этого русалки и другие опасные существа пытаются перетянуть героиню на темную сторону.

Премьера фильма состоится одновременно во всех кинотеатрах Украины.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Mitsubishi и AT&T заключили соглашение о внедрении 5G в автомобили

Американское подразделение Mitsubishi Motors договорилось с AT&T о внедрении 5G в кроссовер Outlander 2026 модельного года. Это позволит удаленно обновлять системы и ускорит работу навигации.
Новости

В Украине запретил ещё пять российских OTT-платформ

Нацсовет запретил еще 5 российских стриминговых платформ. Всего в списке запрещенных уже 61 медиасервис государства-агрессора.
Новости

ASUS представила ROG NeoCore — первый в мире маршрутизатор с Wi-Fi 8

ASUS представила на CES 2026 первый маршрутизатор с Wi-Fi 8. Новый стандарт обеспечивает вдвое большую пропускную способность.
Новости

Гетманцев: провайдеры интернета увеличили налоговые отчисления и средние зарплаты

Провайдеры интернета за 11 месяцев 2025 года перечислили 6,1 млрд грн налогов — на 48,5% больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата в отрасли выросла до 17,9 тыс. грн.
Новости

LG представила обновленный беспроводной телевизор-обои толщиной 9 мм

Компания LG представила LG OLED evo W6 — обновленный телевизор-обои толщиной 9 мм. Модель получила беспроводную передачу данных и рекордную яркость.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить