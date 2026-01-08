ASUS представила ROG NeoCore — первый в мире маршрутизатор с Wi-Fi 8

Тайваньская компания ASUS показала на международной выставке CES 2026 маршрутизатор ROG NeoCore — первое в мире устройство с поддержкой стандарта Wi-Fi 8. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Новый стандарт обеспечивает в два раза большую пропускную способность в среднем диапазоне по сравнению с предыдущим поколением. В то же время покрытие для устройств интернета вещей тоже увеличилось в два раза, а задержка P99 уменьшилась в шесть раз.

Представители ASUS отмечают, что Wi-Fi 8 создан для работы в экосистемах устройств, управляемых искусственным интеллектом. Стандарт обеспечивает низкую задержку, высокую надежность и разумную координацию между устройствами. В частности, улучшилась бесперебойность сети и усилилась двусторонняя связь для маломощных устройств.

Технология решает проблему перегрузки беспроводных сетей. Сигналы от разных маршрутизаторов часто мешают друг другу, что ухудшает качество соединения. Новый стандарт позволяет устранить этот эффект благодаря более разумной координации между точками доступа.

Производитель провел практические испытания устройства. Теоретическая скорость передачи данных остается на уровне предыдущего поколения — до 46 Гбит/с, однако Wi-Fi 8 существенно повышает реальную пропускную способность в сложных сетевых средах.

«Wi-Fi 8 — это не просто погоня за максимальной скоростью, а стремление сделать каждое соединение более умным и надежным. Он обеспечивает бесперебойное взаимодействие между системами умного дома, искусственным интеллектом-помощниками и облачными сервисами, гарантируя стабильную работу в любое время и в любом месте», — заявил Тенлонг Денг, корпоративный вице-президент и генеральный директор подразделения беспроводных технологий и сетей ASUS.

Ожидается, что ASUS ROG NeoCore поступит в продажу в течение 2026 года. Конкретные сроки и ценовая политика пока не объявлены. В то же время на CES 2026 компании Broadcom и MediaTek анонсировали собственные процессоры для поддержки нового стандарта. Официальная сертификация Wi-Fi 8 запланирована на 2028 год.