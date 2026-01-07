Universal Music Group и NVIDIA запустили ИИ-систему для понимания музыки

Universal Music Group (UMG) объявила о партнерстве с NVIDIA для внедрения модели искусственного интеллекта Music Flamingo в свой музыкальный каталог. Система позволит анализировать композиции и искать треки по эмоциональным характеристикам и культурному контексту, пишет The Verge.
NVIDIA создала модель Music Flamingo совместно с Университетом Мэриленда и представила ее в ноябре 2025 года. ИИ-система может обрабатывать музыкальные композиции продолжительностью до 15 минут, распознавая структуру композиции, гармонию, эмоциональные переходы и аккордовые прогрессии.
UMG подчеркивает, что проект направлен на развитие «ответственного искусственного интеллекта». Технология станет альтернативой традиционному поиску по жанрам или готовым плейлистам. Вместо этого пользователи смогут находить музыку по эмоциональным параметрам и культурному контексту.
Музыкантам система открывает дополнительные возможности для анализа собственных работ. Music Flamingo позволит артистам более подробно описывать и распространять свои композиции благодаря глубокому разбору музыкальных элементов.
Компании разрабатывают специализированную программу для музыкантов. Артисты будут участвовать в создании и тестировании ИИ-инструментов. Таким образом UMG планирует избежать стандартизированных результатов, характерных для типичных генеративных систем, и обеспечить непосредственное участие исполнителей в разработке технологий.
Генеральный директор Universal Music Group Лушиан Грейндж отметил, что компания стремится использовать возможности искусственного интеллекта в интересах артистов и аудитории. Ричард Керрис, представитель NVIDIA, подчеркнул, что партнерство изменит подходы к открытию музыки и взаимодействию с ней. В то же время компании гарантируют сохранение авторских прав и надлежащую защиту творчества исполнителей.
Напомним, ранее Warner Music Group и Suno заключили первое лицензионное соглашение для ИИ-генерации музыки.