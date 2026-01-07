UARU

«Укрзализныця» запустила платный Wi-Fi в поезде Киев — Рахов

Wi-Fi у нічних потягах Укрзалізниці

«Укрзализныця» продолжает тестирование технологии беспроводного доступа к интернету в вагонах дальнего следования. Оба состава поезда №95/96 «Гуцульщина» на маршруте Киев — Рахов получили систему Wi-Fi на базе спутниковых терминалов Starlink. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram.

Пассажиры всех вагонов смогут воспользоваться беспроводным подключением. Компания вводит комбинированную модель доступа — первые 10 минут предоставляются бесплатно, а неограниченное пользование стоит 120 гривен в сутки. При этом первые 5 Гб трафика предлагаются без ограничений скорости. Оплатить можно через онлайн-платформу платежными картами, Apple Pay или Google Pay.

Техническое обеспечение проекта использует оборудование Starlink, которое ранее прошло испытания на отдельных дипломатических рейсах перевозчика и в сложных условиях эксплуатации. Система уже доказала свою надежность на украинской территории.

Систему внедрили партнеры компании без привлечения государственных инвестиций, хотя их названия не разглашаются. При условии стабильного спроса на услугу «Укрзализныця» планирует расширить покрытие на другие маршруты через прозрачный конкурс поставщиков.

Напомним, компания ранее обеспечила скоростным интернетом все 16 поездов категории «Интерсити+». Эта система была внедрена при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Нынешний проект в поезде «Гуцульщина» расширяет опыт использования спутниковых технологий для пассажирских перевозок на регулярных направлениях.

Редакция Mediasat
