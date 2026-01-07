Тематические каналы MTV и детские Nickelodeon прекратили вещание в Украине: что известно

Корпорация Paramount Global завершила трансляцию ряда своих телеканалов в Украине. Последним днем вещания детских каналов Nickelodeon, Nick Jr. и Nicktoons стал 31 декабря 2025 года, тогда же прекратили работу и музыкальные каналы MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Hits и MTV Live HD. Информацию об этом подтвердила группа 1+1 media в ответе на запрос Mediasat.

Операторы кабельного телевидения предупреждали своих абонентов о предстоящем прекращении вещания детских каналов еще в начале декабря прошлого года. В частности, провайдер Triolan 1 декабря 2025 года сообщил клиентам, что «корпорация Paramount Global официально приняла решение о прекращении деятельности и распространения ряда своих линейных телеканалов в Украине».

- Реклама -

Mediasat обратился за комментариями к Paramount Global и дистрибьютору каналов в Украине 1+1 media еще 1 декабря 2025 года. Представители Paramount отказались от каких-либо комментариев. «Paramount declines comment», — именно такой ответ на запрос получила редакция 3 декабря 2025 года. При этом официальный ответ от 1+1 media мы получили только 7 января 2026 года, когда каналы уже завершили вещание.

«Подтверждаем, что трансляция телеканалов Nickelodeon, Nick Jr. и Nicktoons на территории Украины была прекращена с 1 января 2026 года. Соответственно, последним днем их вещания стал 31 декабря 2025 года», — говорится в ответе компании.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Представители 1+1 media отметили, что не могут подробно комментировать мотивы правообладателя относительно такого решения. В то же время компания подтвердила, что альтернативные решения для присутствия контента Paramount Global на украинском медиарынке уже реализованы.

«1+1 media заключила соглашение с правообладателем, в рамках которого детский контент Paramount Global и в дальнейшем будет легально и в полном объеме доступен в Украине», — сообщили в компании. Таким образом, детский телеканал ПЛЮСПЛЮС продолжит транслировать анимационный контент от Nickelodeon и Nick Jr. в формате линейного телевидения.

Кроме того, 1+1 media занимается дистрибуцией контента стримингового сервиса Paramount+. Этот контент эксклюзивно представлен на OTT-платформах Киевстар ТВ и MEGOGO. На цифровых платформах будут доступны культовые фильмы и премиальные сериалы Paramount+, их премьеры в Украине будут проходить синхронно с мировыми релизами. Показательным является сентябрьское возвращение хитового сериала Tulsa King — третий сезон был доступен в Украине одновременно с глобальным релизом.

Относительно возможного запуска новых телеканалов взамен тех, которые прекратили вещание, 1+1 media сообщила, что пока не планирует таких шагов. «Детский контент и в дальнейшем остается доступным для операторов и зрителей — как в формате линейного телевидения на телеканале ПЛЮСПЛЮС, так и на OTT-платформах Киевстар ТВ и MEGOGO, что обеспечивает непрерывное присутствие качественного детского контента на украинском медиарынке», — отметили в компании.

По данным Telegram-сообщества UkrMediaGlory, закрытие музыкальных каналов MTV в Великобритании и Европе символизирует завершение целой телевизионной эпохи. MTV, который стартовал в 1981 году с легендарного видеоклипа Video Killed the Radio Star, окончательно прощается с форматом музыкального телевидения. Флагманский канал остался в эфире, однако его контент окончательно переориентируется на реалити-шоу вместо музыки.

Причины закрытия музыкальных каналов очевидны: зрители давно смотрят клипы на YouTube и в соцсетях, линейное телевидение теряет аудиторию, а Paramount сокращает расходы и меняет стратегию развития.