Starlink уже доступен для 3,2 миллиарда человек в более чем 155 странах мира

В течение 2025 года спутниковый интернет-сервис Starlink от компании SpaceX расширил географию присутствия более чем на 35 новых рынков. Сейчас услуга доступна в более чем 155 странах мира и охватывает аудиторию в 3,2 миллиарда человек, в том числе в отдаленных регионах планеты. Об этом сообщил Дима Зенюк, сотрудник соцсети X и космической компании SpaceX.

Для обеспечения этого масштабного расширения компания выполнила более 120 запусков ракет-носителей Falcon 9 со спутниками Starlink. Это позволило увеличить общую пропускную способность сети до 270 Тбит/с. Благодаря этим запускам скорость загрузки данных выросла до 200 Мбит/с, а задержка сигнала составляет около 26 миллисекунд.

Отдельным направлением развития стала программа Direct to Cell, которая позволила подключить миллионы абонентов через партнерство с 27 мобильными операторами, в том числе с украинским «Киевстар». Технология не требует наземной инфраструктуры для обеспечения связи. Параллельно космический корабль Starship осуществил два тестовых запуска с симуляторами спутников для отработки следующего поколения орбитальной группировки.

Результатом этих достижений стало присоединение 4,6 миллиона новых пользователей в течение года. Общее количество абонентов сервиса достигло 9,2 миллиона человек во всем мире. Компания SpaceX продолжает наращивать мощности сети и расширять функциональные возможности для пользователей.